الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له

الصحة العالمية: نحاول الوصول لمجمع ناصر بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي له
التاريخ
2/16/2024 6:10:13 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة إنها تحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد أن اقتحمته القوات الإسرائيلية.
وقال المتحدث باسم المنظمة "إن مجمع ناصر أكبر مستشفى لا يزال يعمل في قطاع غزة، ويوجد داخله مئات المرضى والمصابين بجروح خطيرة داخل المستشفى".
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