قطر تدعو المجتمع الدولي لوقف العملية الإسرائيلية على رفح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
جددت دولة قطر إدانتها الشديدة للتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح، محذرة من أن هذا الاعتداء سيؤدي إلى كارثة إنسانية في المدينة التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون ونصف المليون نازح داخل القطاع المحاصر.
ودعت الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وممارسة كافة الضغوط على إسرائيل لوقف خططها الرامية لغزو مدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية بها، وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً.
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