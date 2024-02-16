الهند: مقتل 11 شخصا إثر حريق هائل بمصنع دهانات في نيودلهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قُتل 11 شخصًا وأصيب 4 آخرون إثر حريق بمصنع دهانات في ضاحية نيودلهي الشمالية.
ونقلت وكالة (برس ترست) الهندية، اليوم الجمعة، عن مسؤولي الإطفاء قولهم، إن الحريق بدأ في مساء الخميس، في الطابق الأرضي من المصنع، ولم يتمكن العمال في الطوابق العلوية من الخروج.
ونجحت وحدات الإطفاء بإخماد الحريق الذي امتد لمنزلين مجاورين، وانتشال 11 جثة متفحمة بعد العمل المتواصل لأكثر من 5 ساعات.
ولم يتضح بعد السبب الرئيسي لاندلاع الحريق.
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