استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير

استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير
التاريخ
2/16/2024 6:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير.
ووفقًا لما جاء في تعميم صدر عن الوزير يوسف الشمالي، "لاحقًا لقراري رقم (10) لسنة 2024 (...)، والمتضمن منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد الغذائية. قررت استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير".
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