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استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير

2/16/2024 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير.
ووفقًا لما جاء في تعميم صدر عن الوزير يوسف الشمالي، "لاحقًا لقراري رقم (10) لسنة 2024 (...)، والمتضمن منع تصدير وإعادة تصدير بعض المواد الغذائية. قررت استثناء مركزات الأعلاف والإضافات العلفية من قرار منع التصدير".





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