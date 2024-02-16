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مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة

2/16/2024 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.


ولفت جراندي إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين تقديم المساعدة للفلسطينيين داخل قطاع غزة.


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