مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة

مسؤول أممي: تدفق لاجئين فلسطينيين إلى سيناء بمثابة كارثة
التاريخ
2/16/2024 6:10:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إن تدفق لاجئين فلسطينيين من رفح بغزة إلى سيناء بمصر سيكون بمثابة كارثة.
ولفت جراندي إلى أن السلطات المصرية أوضحت أنه يتعين تقديم المساعدة للفلسطينيين داخل قطاع غزة.
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