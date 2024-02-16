مسيرات حاشدة اليوم بالمحافظات نصرة لأهالي غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انطلقت عقب انتهاء صلاة الجمعة، مسيرات تضامنية بمحافظات عدة إسنادا لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي، في اليوم الـ 133 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وطالب المشاركون وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023 معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، محيين صمودهم أمام العدوان الإسرائيلي، ورفضهم للحرب على القطاع، حيث رفعوا أعلام الأردن وفلسطين.



وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء.

