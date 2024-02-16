هل تطال إخفاقات الـ7 من أكتوبر الحكومة الإسرائيلية السابقة؟

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي بدأ بجمع الأدلة حيال الجهات الرسمية المتورطة في إخفاقات، الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلب نسخًا من محاضر جدول أعمال وبروتوكولات اجتماعات الحكومة الإسرائيلية السابقة.

والحكومة الإسرائيلية السابقة، التي حملت رقم 36 في تاريخ البلاد، عُرِفَت باسم حكومة "بينيت-لابيد"، وكانت قد تشكلت تحت شعار "حكومة التغيير"، في شهر حزيران/ يونيو من العام 2021، بالتناوب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، والأول خرج من المشهد السياسي، فيما أصبح لابيد زعيمًا للمعارضة في الكنيست الحالي، الذي يحمل رقم 25.

وتحدثت قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، أمس الخميس، عن حالة من التوتر الحاد بين لابيد وبين مراقب الدولة، متانياهو إينغلمان، بعد أن بدأ مكتب الأخير في جمع مواد كثيرة للغاية من محاضر الاجتماعات وجدول أعمال الحكومة التي ترأسها هو وبينيت بالتناوب، ضمن تحقيقات المراقب في إخفاقات الـ 7 من أكتوبر.

وتوجّه مكتب المراقب بالضرورة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وقع هجوم حماس بعد قرابة 10 أشهر من ولايته كرئيس للوزراء، بطلب تسليمه نسخًا من محاضر الاجتماعات التي سبقت هجوم حماس.

إلا أن الطلب أثار غضب زعيم المعارضة لابيد، والذي يترأس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، حيث طلب مكتب المراقب نسخًا من تلك المواد وقت أن كان لابيد رئيسًا للوزراء.

وسقطت حكومة "بينت-لابيد"، في أواخر شهر حزيران/ يونيو 2022، عقب تصويت الكنيست الـ 24 على حل نفسه، فيما أدلت حكومة نتنياهو التي ضمت مكونات يمينية متطرفة بالقسم، في الـ29 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ما يعني أن مراقب الدولة أدرج الفترة من شهر حزيران/ يونيو 2021، إلى ذات الشهر من العام 2022 ضمن الفترة التي تسببت في إخفاقات هجوم حماس بشكل محتمل.

والطلب الذي قدمه مكتب المراقب أدرج بروتوكولات جلسات المجلس الوزاري المصغر للأمن السياسي "الكابينيت"، للفترة ذاتها، ضمن المواد التي يريد نسخًا منها.

وأثارت قائمة طلبات المراقب أزمة مع لابيد ومصادر سياسية أخرى، حيث نقلت القناة عنها أن إدارة نتنياهو للبلاد في فترات سابقة يتعين أن تُدرَج ضمن التحقيقات، وأن المراقب قرر التغاضي عن ولايات نتنياهو المتعددة، التي ربما تسببت في الإخفاق.

وشن لابيد هجومًا على مراقب الدولة، وحصلت القناة على ردٍ صادر عن مكتبه، جاء فيه أن "الحديث يجري عن عملية تدقيق من جانب مراقب لا يستحق الثقة، ويباشر هذا العمل فقط من أجل مساعدة نتنياهو للتنصل من لجنة التحقيق الرسمية التي يتعين أن تتشكل".

وأكد لابيد أنه بصدد تسليم محاضر الجلسات وبروتوكولات الاجتماعات بموجب القانون، بشرط أن يفعل نتنياهو الأمر ذاته.



