الاحتلال يغلق طريق واد اللبان شرق بيت لحم
التاريخ
2/16/2024 6:09:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طريق واد اللبان شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني بأن قوات الأحتلال أغلقت طريق واد اللبان، وهو الطريق البديل الذي يسلكه المواطنون في حال إغلاق حاجز "الكونتينر" العسكري الإسرائيلي الذي يصل شمال الضفة الغربية بجنوبها.
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