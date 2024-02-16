متحدث“أونروا” السابق: حرب غزة أول إبادة جماعية على الهواء مباشرة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- وصف المتحدث السابق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) كريس غينيس الوضع في قطاع غزة بأنه“أول إبادة جماعية تُبث على الهواء مباشرة”، وعد الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوبي القطاع“انتهاكا” للتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية.

وفي مقابلة مع“الأناضول”، قال غينيس إن ما يفعله الجيش الإسرائيلي في غزة حاليا“إبادة جماعية”.

وأضاف:“الجانب الأكثر رعبا في هذا الوضع أنها المرة الأولى في تاريخ البشرية التي يتم فيها بث الإبادة الجماعية على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزيون”.

وانتقد غينيس دعم بلده بريطانيا والولايات المتحدة لإسرائيل في هجومها الحالي على غزة، بجانب قيادتهما حملة قطع الدعم المالي عن“أونروا”.

وقال:“تقدم الولايات المتحدة 4 مليارات دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل كل عام، فيما يُقدم بلدي المملكة المتحدة الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل”.

ولفت إلى أن هاتين الدولتين“أخذتا زمام المبادرة” في قطع الدعم المالي عن أونروا، التي كانت تحارب آثار الإبادة الجماعية من هذه الأموال.

واعتبر غينيس أن هذا الأمر يتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية، واصفا الوضع بـ”الصادم والمؤسف”.

وحث في هذا الصدد على ضرورة تغيير قرار قطع التمويل عن“أونروا”، داعيا تركيا إلى ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وسلمية على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وعلقت 18 دولة تتقدمها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ”أونروا”، منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم مطالبة محكمة العدل الدولية، في التاريخ ذاته، باتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن مجموعة تدابير مؤقته أصدرتها ردا على دعوى رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم“إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

الحملة ضد“أونروا” جاءت استجابة لمزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة، من أصل 13 ألف موظف بغزة، في هجمات حركة“حماس” على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

** إسرائيل“تنتهك” تدابير محكمة العدل

وحذر غينيس من تصاعد المجاعة في غزة مع مرور الوقت، معتبرا أن هذا الوضع يُعد“دليلا إضافيا على أن إسرائيل تنتهك” التدابير المؤقتة التي طلبتها محكمة العدل الدولية.

وأوضح أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية يجب السماح بـ”وصول المساعدات الإنسانية” لتجنب حالات مثل المجاعة.

وتساءل مستنكرا:“ماذا فعلت إسرائيل من أجل ذلك؟ لقد واصلت فرض قيود كبيرة على المساعدات الإنسانية”.

كما حذر من أن قطع الدعم المالي عن“أونروا” زاد من صعوبة إيصال الغذاء للكثير من الأشخاص في غزة، الذين هم بأمس الحاجة إليه.

واستطرد:“لذلك ليس لدي أدنى شك في أن المزيد من الناس سيتضورون جوعا، والجوع يوصف بأنه مجزرة بطيئة”.

** ضغوط اقتصادية سلمية على إسرائيل

وفي معرض تقييمه لدعوات المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بسبب عدوانها على غزة، استغرب غينيس توصيف إسرائيل لهذه الدعوات بأنها“معادية للسامية”. ولفت في هذا الصدد إلى أننا لم نسمع أن أحدا وصف مقاطعة نظام الفصل العنصري السابق في جنوب أفريقيا بالعنصرية.

وأوضح غينيس أنه على العكس من ذلك أثمرت المقاطعة عن انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وأضاف:“الشيء الوحيد الذي تفعله حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) هو ممارسة الضغط الاقتصادي السلمي لإحداث تغيير سياسي سلمي”.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك مقاطعة ضد المستوطنين اليهود غير الشرعيين، معربا عن اعتقاده بأن ذلك يجب أن يتم تنفيذه أيضا ضد كل ما يغذي“جيش الإبادة الجماعية الإسرائيلي”.

وُتعرّف حركة“BDS” نفسها بأنها“حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات”.

غينيس أكد في أنه لا يبرر ما حدث في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، مستدركا بالقول إن أهل غزة يعيشون عمليا في“معسكر موت” ولا يمكن إلقاء اللوم عليهم لأنهم يريدون الهروب من هناك.

وشدد على ضرورة وجود طريقة سلمية لتغيير الوضع القائم في غزة، من خلال“الحصار الاقتصادي السلمي” والقانون الدولي وقطع الدعم العسكري عن إسرائيل.

** الهجوم على رفح“غير أخلاقي”

ووصف غينيس الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح بأنها“غير أخلاقية”، وعدها“انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”، ولـ”التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية”.

وبشأن تبرير إسرائيل هجماتها على رفح بدعوى سعيها للقضاء على حماس، أعرب غينيس عن اعتقاده بأن هذا الأمر غير ممكن.

وأوضح:“حماس حركة سياسية، لا يمكنكم أن تتوقعوا اختفاءها بتفجير بعض الأنفاق في رفح”.

كما ذكّر غينيس بأن سكان المنطقة يعانون من الأوبئة والمجاعة.

ووصف الحرب في غزة بأنها“الوحيدة في تاريخ العالم التي لم يكن لضحايا الحرب فيها مكان يهربون إليه”، مؤكدا على ضرورة السماح للفارين من الحرب بالمرور بأمان وفقا للقانون الإنساني الدولي.

ومنذ أكثر من 4 أشهر، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة“الإبادة الجماعية”.



