سِركل تربومارت ترفع سقف تجربة المستخدم من جديد مع يونيفونك

ألطاف الذكير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت مع أحمد حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي ليونيفونيك

تربومارت، أحد أكبر اللاعبين في التجارة الإلكترونية، تُعلن شراكتها الاستراتيجية مع يونيفونيك، الشركة الرائدة في حلول الاتصالات السحابية

- ألطاف الذكير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت

KUWAIT CITY, KUWAIT, February 16, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت سِركل تربومارت، الشركة الرائدة في سوق التوصيل السريع، عن شراكتها الاستراتيجية مع يونيفونك، والتي تُعتبر هي الأخرى رائدة في مجال حلول الحوسبة السحابية. تأتي هذه الشراكة لتكون علامة فارقة تساهم في في تحقيق التزام سركل تربومارت بتقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها. بعبارة أخرى، ستُعيد هذه الشراكة تعريف تجربة المستخدم بتقديم الحلول المثالية لتضمن سلامة وأمن المستخدم وسلاسة وتخصيص قنوات الاتصال.

تُعتبر يونيفونِك الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال منصات خدمة العملاء، حيث تستخدمها أكثر من5000 شركة حول العالم. بتعاونها مع يونيفونِك، تطمح سِركل تربومارت إلى تحقيق انسيابية في التواصل على جميع محطات الاتصال على منصتها لتُمكنها من تحقيق أفضل شكل ممكن من مقاربتها المرتكزة على العميل. هذه المقاربة التي هي بمثابة القلب النابض لعمل المنصة.

وقد صرحت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت ألطاف الذكير قائلة: "إن تعاوننا مع يونيفونك يضع العميل في صُلب كل شيء نعمل عليه من تصميم وتخطيط. نؤمن بأن مسؤوليتنا ليست فقط بتوصيل المنتجات بأسرع وقت ممكن، بل بخلق تجربة متكاملة آمنة للجميع من بداية رحلة العميل وحتى نهايتها مع سِركل تربومارت".

ومن جهته فقد صرح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ليونيفونك أحمد الحمدان: "إنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا مهمًا من رحلة تربومارت. إن عملنا الدؤوب يؤصل القيم الأساسية التي تؤمن بها كل من تربومارت ويونيفونك بتقديم تجربة عميل تفوق التوقعات، وتطوير التقنيات المقدمة إلى أبعد حد ممكن. إن هذا التعاون ما هو إلا بداية فصل جديد من قصة ممتدة من الابتكار والإحسان في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تعيد تعريف تجربة التسوّق".

رفع قيمة الموثوقية والتحسين الأمني: إن مكاملة خاصية المفتاح السري الأمني أحادي الاستخدام (OTP) لهي مفتاح رئيس في هذه الشراكة، التي من شأنها إضافة طبقة إضافية من الحماية لبيانات العميل. تأتي هذه الخطوة لتكون شاهدة على التزام سِركل تربومارت باستخدام أحدث التقنيات للحفاظ على خصوصية وثقة عملائها.

اتصال حقيقي ومباشر: تُعلن سِركل تربومارت عن قناتها الجديدة للتواصل على الواتساب كجزء من هذا التعاون الذي يتم تشغيله بواسطة يونيفونك. تم تصميم هذه المنصة لتُسرّع من عملية التواصل والحصول على التفاعل المخصص بين الشركة وعملائها. لا لأجل إتمام عملية شراء فقط، بل لأجل بناء علاقة مستدامة.

بالإضافة إلى التحسينات الأمنية، سيمكن للمستخدمين التواصل بشكل مباشر على الواتساب من خلال المنصة للحصول على المساعدة، وتتبع الطلبات، والحصول على التحديثات في وقت لا يُذكر؛ مما يُحسّن من تجربة المستخدم.

تتفق سِركل تربومارت ويونيفونِك في جعل مهمتهما رفع سقف المعايير في خدمة العملاء. إن هذا التعاون بين الشركتين لهو علامة بيّنة بأنه متى ما وضعت الشركة عميلها كأولوية قصوى، تتحقق مصلحة الجميع.

وحيث تعد سِركل تربومارت بأنها ستبقى في مقدمة الركب لدفع سوق التوصيل السريع، فإنها ستبذل قُصارى جهدها لا لأجل تحقيق التوصيل السريع فقط، بل من أجل ضمان تجربة عميل فريدة من نوعها. إن الشراكة مع يونيفونك تتفق بوضوح مع هذه الرؤية، بتعاون الشركتين على دفع السوق إلى الأمام.

Zahra Husain

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