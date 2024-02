سِركل تربومارت ترفع سقف تجربة المستخدم من جديد مع يونيفونك

ألطاف الذكير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت مع أحمد حمدان، المؤسس والرئيس التنفيذي ليونيفونيك

تربومارت، أحد أكبر اللاعبين في التجارة الإلكترونية، تُعلن شراكتها الاستراتيجية مع يونيفونيك، الشركة الرائدة في حلول الاتصالات السحابية

- ألطاف الذكير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت

KUWAIT CITY, KUWAIT, February 16, 2024 /EINPresswire / -- أعلنت سِركل تربومارت، الشركة الرائدة في سوق التوصيل السريع، عن شراكتها الاستراتيجية مع يونيفونك، والتي تُعتبر هي الأخرى رائدة في مجال حلول الحوسبة السحابية. تأتي هذه الشراكة لتكون علامة فارقة تساهم في في تحقيق التزام سركل تربومارت بتقديم تجربة مستخدم لا مثيل لها. بعبارة أخرى، ستُعيد هذه الشراكة تعريف تجربة المستخدم بتقديم الحلول المثالية لتضمن سلامة وأمن المستخدم وسلاسة وتخصيص قنوات الاتصال.

تُعتبر يونيفونِك الشركة الرائدة في الشرق الأوسط في مجال منصات خدمة العملاء، حيث تستخدمها أكثر من5000 شركة حول العالم. بتعاونها مع يونيفونِك، تطمح سِركل تربومارت إلى تحقيق انسيابية في التواصل على جميع محطات الاتصال على منصتها لتُمكنها من تحقيق أفضل شكل ممكن من مقاربتها المرتكزة على العميل. هذه المقاربة التي هي بمثابة القلب النابض لعمل المنصة.

وقد صرحت المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لسِركل تربومارت ألطاف الذكير قائلة: "إن تعاوننا مع يونيفونك يضع العميل في صُلب كل شيء نعمل عليه من تصميم وتخطيط. نؤمن بأن مسؤوليتنا ليست فقط بتوصيل المنتجات بأسرع وقت ممكن، بل بخلق تجربة متكاملة آمنة للجميع من بداية رحلة العميل وحتى نهايتها مع سِركل تربومارت".

ومن جهته فقد صرح الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس ليونيفونك أحمد الحمدان: "إنه من دواعي سرورنا أن نكون جزءًا مهمًا من رحلة تربومارت. إن عملنا الدؤوب يؤصل القيم الأساسية التي تؤمن بها كل من تربومارت ويونيفونك بتقديم تجربة عميل تفوق التوقعات، وتطوير التقنيات المقدمة إلى أبعد حد ممكن. إن هذا التعاون ما هو إلا بداية فصل جديد من قصة ممتدة من الابتكار والإحسان في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تعيد تعريف تجربة التسوّق".

رفع قيمة الموثوقية والتحسين الأمني: إن مكاملة خاصية المفتاح السري الأمني أحادي الاستخدام (OTP) لهي مفتاح رئيس في هذه الشراكة، التي من شأنها إضافة طبقة إضافية من الحماية لبيانات العميل. تأتي هذه الخطوة لتكون شاهدة على التزام سِركل تربومارت باستخدام أحدث التقنيات للحفاظ على خصوصية وثقة عملائها.

اتصال حقيقي ومباشر: تُعلن سِركل تربومارت عن قناتها الجديدة للتواصل على الواتساب كجزء من هذا التعاون الذي يتم تشغيله بواسطة يونيفونك. تم تصميم هذه المنصة لتُسرّع من عملية التواصل والحصول على التفاعل المخصص بين الشركة وعملائها. لا لأجل إتمام عملية شراء فقط، بل لأجل بناء علاقة مستدامة.

بالإضافة إلى التحسينات الأمنية، سيمكن للمستخدمين التواصل بشكل مباشر على الواتساب من خلال المنصة للحصول على المساعدة، وتتبع الطلبات، والحصول على التحديثات في وقت لا يُذكر؛ مما يُحسّن من تجربة المستخدم.

تتفق سِركل تربومارت ويونيفونِك في جعل مهمتهما رفع سقف المعايير في خدمة العملاء. إن هذا التعاون بين الشركتين لهو علامة بيّنة بأنه متى ما وضعت الشركة عميلها كأولوية قصوى، تتحقق مصلحة الجميع.

وحيث تعد سِركل تربومارت بأنها ستبقى في مقدمة الركب لدفع سوق التوصيل السريع، فإنها ستبذل قُصارى جهدها لا لأجل تحقيق التوصيل السريع فقط، بل من أجل ضمان تجربة عميل فريدة من نوعها. إن الشراكة مع يونيفونك تتفق بوضوح مع هذه الرؤية، بتعاون الشركتين على دفع السوق إلى الأمام.

Zahra Husain

Circle Turbomart

email us here

Visit us on social media:

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

TikTok