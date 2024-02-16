غدا.. انطلاق كأس رئيس الدولة للخيول العربية من أبو ظبي



يحتضن نادي أبوظبي للفروسية غداً السبت أمسية كأس رئيس الدولة، والتي تتضمن 4 بطولات، وهي سباق كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة (فئة1)، والتي تكتسب أهمية كبرى بعد توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بزيادة جوائزها لتصبح 4.5 مليون درهم.

كما تتضمن الأمسية منافسات الشق المهجن لكأس رئيس الدولة (قوائم)، وسباق واحة ليوا (فئة2)، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي(قوائم).

ويتطلع الجواد "حميم" المتوج في السباق التحضيري، للفوز بلقب الكأس الغالية في الشوط السابع والأخير لمسافة 2200 متر(فئة1)، وسط منافسة قوية من نخبة الخيول أبرزها "أجرد عذبة" ، و"الأرقم"، و"آر بي كينج ميكر"، و"آزادي ستار".

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1400 متر (قوائم)، مشاركة 16 خيلاً على لقب كأس رئيس الدولة للخيول المهجنة الأصيلة أبرزها "الفريق"، بجانب رفيق إسطبله "لا نقاش".

وتتنافس 16 خيلاً في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب سباق واحة ليوا (فئة2)، ويبرز منها "نمرود" و"جزيلة" و"هورس دي لاجارد" و "الوجل"، و "مقام ".

ويواجه الجواد "الشاهين" التحدي في الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر (قوائم)، أمام عدد من أبرز الخيول منها "أيه أيه برنينج كريسنت"، و"الواري".

ويتطلع الجواد "ويندز أوف فورشن" إلى تحقيق لقب الشوط الرابع لمسافة 1400 متر (هانديكاب)، في ظل منافسة متوقعة من "المهيب"، و"منار".

وتنطلق الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية المبتدئة لمسافة 1600 متر بمشاركة 15 خيلاً أبرزها "سينج أسونج الموري"، و"واجب"، و "مفرح الوثبة" و"غبراء".

ويقام سباق كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (هانديكاب)، ويتصدر الترشيحات "أيه أف الهزيم" و"سقراط" و"آر بي بستيفا" و"العريق".

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