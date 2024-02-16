مدرب منتخب الإمارات: اجتزنا أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية والقادم أصعب

أكد البرازيلي فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، أن الفريق اجتاز أول خطوة بنجاح في مونديال الشاطئية "الإمارات 2024"، والمشوار ما زال أمامه طويل وصعب ويحتاج إلى المزيد من الجهد والتركيز.

وفاز منتخب الإمارات في مباراته الافتتاحية، أمس الخميس، على نظيره المصري 2-1 وتقاسم صدارة المجموعة الأولى مع منتخب إيطاليا برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وقال فاسكيز: "المباراة الأولى دائما ما تكون صعبة، والضغوطات فيها كبيرة، ولكننا عرفنا كيف نتحكم فيها ونحقق هدفنا".

وأضاف: "كان من الطبيعي أن نتعرض للضغط في الشوط الأخير بعد تقدمنا بهدفين لكننا نجحنا في التعامل مع الموقف والخروج بالنتيجة الإيجابية لمصلحتنا في النهاية، حتى في ظل النقص العددي وطرد أحد لاعبينا".

وكان منتخب الإمارات قد تقدم بهدفين عن طريق وليد بشر ومحمد علي، ونجح حسام باولو لاعب منتخب مصر في تقليل الفارق قبل نهاية اللقاء.

وأكد فاسكيز أن منتخب الإمارات مر بالسيناريو نفسه مرتين في آخر نسختين من المونديال، ولكن عليه أن يبقى تركيزه هذه المرة في قمته،وعليه التفكير في مباراة الولايات المتحدة.

ويواجه منتخب الإمارات نظيره الأمريكي غداً السبت في الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

وأشار إلى أنه تابع مباراة إيطاليا مع الولايات المتحدة التي أقيمت في افتتاح مباريات المونديال وشهدت فوز إيطاليا 3-1، لافتا إلى أن المنتخبين يتميزان بجودة كبيرة، ومواجهتهما لن تكون سهلة، وعلى منتخب الإمارات أن يكون مستعدا لمواجهة كل منهما بمنتهى التركيز.

وأشاد فاسكيز بعطاء جميع لاعبي المنتخب في المباراة الأولى، موضحاً أنهم يبذولون أقصى جهد لتحقيق نقلة إيجابية في المشاركة المونديالية هذه المرة.

وعبر عن إعجابه بما تقدمه دبي في هذه النسخة من المونديال، التي يمكن اعتبارها أفضل نسخة في تاريخ المونديال باعتراف الجميع.

وقال: "شاهدت وحضرت عددا كبيرا من بطولات كأس العالم، وما تقدمه دبي في هذه النسخة يفوق الوصف، أنه أمر رائع أن يتم تشييد هذا الملعب، وأن يتوفر هذا التنظيم الاحترافي والشغف المصاحب للبطولة منذ اليوم الأول، نتمنى أن نكمل جمال الصورة بنجاحنا في التأهل للدور التالي".

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