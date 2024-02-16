سباق فاطمة بنت منصور للقدرة لفئة السيدات ينطلق غدا في الوثبة



تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة يوم غد السبت، سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، ضمن فئة السيدات، لمسافة 100 كلم، بمشاركة نخبة الفارسات من مختلف الإسطبلات بالدولة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

كما يقام بعد غدٍ الأحد، بالوثبة أيضاً سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للقدرة للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

ويتضمن سباق السيدات 4 مراحل، انطلاقاً من المرحلة الأولى بالألوان الزرقاء لمسافة 35 كلم، والثانية بالألوان الصفراء لمسافة 25 كلم، والثالثة بالألوان الحمراء لمسافة 20 كلم، والرابعة بالألوان البيضاء لمسافة 20 كلم أيضاً.

ويشهد السباق فترات راحة إجبارية عقب كل مرحلة مدتها 40 دقيقة للأولى والثانية و50 دقيقة للمرحلة الثالثة.

وأعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة اكتمال جميع الترتيبات لاستضافة السباق وتحديد المسارات وبوابات الانطلاق، وأماكن تجمع الفرسان والخيول، وإجراءات الفحص البيطري.

وشهدت النسخة الماضية فوز الفارسة ماسة عدنان بلقب السباق على صهوة "شا شهم" لإسطبلات الوثبة، محققة 3:13:47 ساعة، وبمعدل سرعة قياسي بلغ 30.96 كلم/ساعة.

وأكدت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن التجهيزات الكبيرة في قرية الإمارات للقدرة تجعلها ملتقى مميزاً لجميع أفراد المجتمع، لمتابعة السباق والفعاليات الأخرى، بعد النجاح الكبير الذي حققته القرية في استضافة كأس رئيس الدولة للقدرة، ودخولها قائمة "موسوعة غينيس" للأرقام القياسية في إنجاز كبير من خلال أكبر حضور لمحاضرة حول العناية بالخيل.

وأضافت: "فخورون بالنجاح الكبير لقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية في رياضة الفروسية، بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت في الإعداد والتحضير لإقامة المنافسات باحترافية كبيرة تضاف إلى سجلها المشرف في التنظيم والاستضافة لكل الفعاليات التي شهدتها، إلى جانب فوز إسطبلات الوثبة بلقب بطولة الفرق ضمن سباق كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم، بعد فوز فارسها عمر النيادي بلقب الفردي".

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