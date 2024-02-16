بعد الهزيمة من الأردن.. الإطاحة بمدرب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، إقالة الألماني يورغن كلينسمان من تدريب المنتخب، بعد الخروج من نصف نهائي كأس آسيا.

وقال رئيس الاتحاد الكوري تشونغ مونغ جيو في مؤتمر صحفي "قررنا إقالة كلينسمان بعد دراسة متأنية"، وأضاف "لم يرق نهج وتنافسية كلينسمان كمدرب إلى مستوى التوقعات، ولذلك قررنا تغيير الإدارة قبل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026".

وأوضح كلينسمان، أن مهمته في كوريا الجنوبية كانت رحلة مذهلة، وشكر لاعبيه في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي؟

وخرجت كوريا الجنوبية من نصف نهائي كأس آسيا، بعد الخسارة 0-2 أمام الأردن، وأثارت معاناة المنتخب الكوري الجنوبي في كأس آسيا، والمشادة بين اللاعبين، انتقادات من وسائل الإعلام والجمهور.

ووقعت مشاجرة قبل مباراة نصف النهائي ضد الأردن، بين كانغ إن لي والقائد سون الذي أصيب في إصبعه خلال الواقعة، وجاء الأمر بعدما حاول بعض اللاعبين الشباب في المنتخب الكوري، بينهم كانغ إن، مغادرة العشاء والذهاب للعب تنس الطاولة، مما أغضب القائد سون وبعض اللاعبين المخضرمين.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن سون حاول التحدث إلى اللاعبين الشباب، إلا أن الأمر خرج عن طوره، وشهد احتكاكًا مباشرًا بعدما رفضوا الاستماع إليه.

وأوصى كبار مسؤولي اللعبة في كوريا الجنوبية، بإقالة كلينسمان من منصبه، وقال كوان هوانغبو من لجنة المنتخب في الاتحاد المحلي "توصلنا إلى إجماع، على أن كلينسمان لا يمكنه الاستمرار في قيادته كمدرب للمنتخب"، وبعد اجتماع استمر 3 ساعات، قال هوانغبو إن اللجنة رأت "الإعداد التكتيكي لكلينسمان لم يكن كافيًا خلال حملة الفريق المخيبة للآمال في كأس آسيا".

وأردف "كانت هناك تقارير تفيد أنه بدا متجاهلا للجمهور الكوري بسبب إقامته القصيرة في كوريا الجنوبية، وأنهم فقدوا الثقة به"، وذكرت وكالة "يونهاب" أن كلينسمان حضر الاجتماع عبر الفيديو من منزله في الولايات المتحدة الأمريكية.

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