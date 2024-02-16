هناء الرستماني تتصدر قائمة «فوربس» لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة 2024

كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2024، والتي ضمت 14 سيدة أعمال إماراتية، حيث تصدّرت القائمة للعام الثاني على التوالي، هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، والتي كانت صُنّفت ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 امرأة في العالم لعام 2023، إذ احتلت المركز 63 في إجمالي القائمة، والمركز 14 ضمن فئة التمويل.

وشملت المراكز العشرة الأولى، الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، والتي حلت في المركز الثامن.

وضمت قائمة «أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط» هذا العام 104 سيدات من 27 قطاعاً مختلفاً و28 جنسية. وتصدرت سيدات الأعمال المصريات القائمة بـ17 سيدة أعمال، تليهن الإماراتيات بـ14 سيدة، ثم السعوديات واللبنانيات بواقع 9 سيدات لكل منهما.

وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بـ26 مشاركة، يليه قطاع الرعاية الصحية بـ13 مشاركة، ثم قطاعا الاستثمار والتكنولوجيا بواقع 6 مشاركات لكل منهما. فيما انضمت 35 سيدة أعمال إلى تصنيف هذا العام لأول مرة، من 15 قطاعاً مختلفاً.

وتعمل 50% من سيدات الأعمال ضمن المراكز العشرة الأولى في قطاع البنوك والخدمات المالية، وتمثل اثنتان من الرائدات الباكستانيات القيادة العليا المتنوعة وغير العربية في المنطقة.

وتقدمت 3 من أقوى سيدات الأعمال في قطاعاتهن إلى المراكز الـ10 الأولى للمرة الأولى في التصنيف، هنّ: أدانا ناصر الصباح الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو»، والتي حلت في المركز الخامس، وشازيا سيد المديرة العامة لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي والعراق، والقائدة الأولى لتنمية العملاء للمنطقة العربية لشركة يونيليفر،في المركز التاسع، ونائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة لشركة سيسكو، ريم أسعد في المركز العاشر، فيما حلت مريم السويدي الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في المركز الثامن.

وقالت فوربس: لإعداد القائمة، اعتمدنا معايير عديدة منها: حجم الأعمال، ومدى التأثير في المنطقة، والأسواق التي يعملن فيها، والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلاً عن مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية التي قُدنها. في حين استبعدنا قادة الشركات العائلية هذا العام.



أقوى 10 سيدات أعمال في الشرق الأوسط لعام 2024:

1- هناء الرستماني

الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول - إماراتية

2- شيخة خالد البحر

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني - كويتية

3- وضحة أحمد الخطيب

الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية - كويتية

4- شايستا آصف شريكة مؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة بيورهيلث القابضة - باكستانية

5- ادانا ناصر الصباح

الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» - كويتية

6- رندة الصادق

المديرة العامة التنفيذية للبنك العربي - أردنية

7- سارة السحيمي

رئيسة مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية - سعودية

8- مريم السويدي

الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع - إماراتية

9- شازيا سيد

المديرة العامة لمنطقة شمال إفريقيا والمشرق العربي والعراق في يونيليفر Unilever - باكستانية

10- ريم أسعد

نائبة الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا ورومانيا، ورابطة الدول المستقلة في سيسكو - مصرية / أمريكية