12 نصيحة تقدمها «فوركس» لتجنب قرارات التداول الخاطئة

يدخل الكثير من المتداولين عالم التداول لجني الأرباح وتأمين دخل إضافي. ومع ذلك، فإن عالم التداول لا يخلو من المخاطر، فيمكن للعديد من العوامل المتغيرة أن تؤثر جذرياً على أداء السوق من يومٍ لآخر، مما قد يتسبب بخسارات فادحة للمتداولين.



وعلى الرغم من النجاحات التي يمكن تحقيقها، غالباً ما تزيد رغبة المتداولين في التداول بشكل أكبر وبتهوّر، طمعاً في الأرباح. وقد يكون للخسائر تأثيرٌ كبير على حالة المتداول النفسية، مما يدفعه إلى اتخاذ قرارات تداول غير مدروسة، وبالتالي إلى تكبد خسائر إضافية. كمتداول، ستضطر إلى التعامل مع الخوف والقلق والحماس والإثارة إذا سمحت لعواطفك بالتحكم في قرارات تداولك.



ويقدّم خبراء فوركس FOREX في ما يلي عدداً من النصائح المفيدة في عالم التداول، لتجنب القرارات الخاطئة:

تقبّل المخاطر



1. تقبّل المخاطر. قبل أن تبدأ التداول، يجب أن تدرك أن التداول قد يكلفك خسائر محتملة وفقاً للسوق الذي تتداول فيه. تقبّل احتمال الخسارة يسمح لك بإدارة توقعاتك بشكل أفضل خلال رحلتك التداولية.



2. ادخل عالم التداول تدريجياً. لا تغامر ولا تتعجل في تداولك. ابدأ بحساب تجريبي، سيتيح لك ذلك فرصة اكتساب المهارة وبناء ثقتك بقدراتك والتحلي بالصبر، دون الحاجة للمجازفة برأس مالك.



3. وسّع معلوماتك. سواء كنت متداولاً مبتدئاً أو مخضرماً، فإن التعلم باستمرار هو مفتاح النجاح في عالم التداول، ولا يجوز إهماله مهما كان مستواك التداولي. هناك دائماً مفاهيم ومهارات جديدة يمكن تعلمها، وأسواق جديدة يمكن الاستفادة منها بمسؤولية.



4. اسأل نفسك الأسئلة الصحيحة التي ستوجهك إلى الممارسات التداولية الصحيحة. ما هو هدفك من التداول؟ هل قمت بتحديد جميع المخاطر المحتملة؟ ما حجم المبلغ الذي أنت على استعداد بأن تخسره؟ هل تعتمد بشكل كامل على التداول كمصدر للدخل؟ هل تعرف ما قد يمكن أن يؤثر على قراراتك وعقليتك في التداول؟ هذا النوع من الأسئلة سيساعدك على وضع قواعد ثابتة لعملياتك التداولية. كما يمكنك مراجعة مقالنا السابق «علم نفس التداول: العواطف والأحكام المسبقة في التداول» لمعرفة المزيد عن علم نفس التداول وأهم عناصره.



تحديد الاستراتيجية

5. تعرّف على أسلوبك في التداول. حدّد استراتيجيتك. ضع خطة. عند الاستعانة بهذه الخطوات الثلاث، ستتمكن من الاستناد إلى أسلوبك في التداول لتحديد استراتيجيتك، وبالتالي لتوجيه خطتك التداولية. FOREX يقدم لك باقة واسعة من الموارد التعليمية حول أساليب التداول والاستراتيجيات والخطط لدعمك في بناء هويتك الخاصة في عالم التداول.



6. لا تتسرع في ترك وظيفتك. لا تترك وظيفتك بمجرد أن تبدأ رحلتك التداولية، جاعلًا من التداول مصدر دخلك الوحيد. فالتداول يتطلب قدراً كبيراً من التمرّن في البداية. لذلك، مارسه كشغف أو هواية إلى أن تتقن الاستراتيجيات والتقنيات بما يكفي للوصول إلى مستويات أفضل.



7. لا تتداول بكل ما تملك. عند التداول، لا تخاطر برأس مالك بالكامل. المجازفة من خلال استثمار كامل أموالك في سوق واحدة بسبب نزوة قد يفقدك أموالك بالكامل دفعةً واحدة. بدلاً من ذلك، قم بتنويع محفظة تداولك وقلّل من الخسائر المحتملة.



8. تجنب الأسواق المجهولة إلى أن تتعرف عليها جيّداً. تختلف الأسواق بأدائها وبالعوامل التي تؤثر على هذا الأداء. مثلاً، تشتهر أسواق الفوركس بتقلباتها، فهي سريعة الحركة ويمكن أن تتحول فيها الأرباح إلى خسائر في لحظة. لهذا السبب يجذب هذا السوق متداولين منضبطين وسريعين في اتّخاذ القرارات. من ناحية أخرى، تجذب أسواق الأسهم المتداولين الصبورين والذين يجيدون انتظار الفرصة المناسبة، ويقيّمون أرباح الشركة وقيمتها الفعلية قبل إجراء أي عملية تداول.



تجنب «سلوك القطيع»

9. لا تتأثر بما يفعله غيرك. مفهوم «سلوك القطيع» هو أن يقلّد الفرد الأكثرية بسلوكه. قد يكون خطراً على المتداول أن يتبع العمليات الرائجة دون الاجتهاد بالبحث أولاً. لا بأس أن تبحث عن الإلهام وسط المتداولين المحترفين، إلّا أنه من المهم أن تظل مخلصاً لاستراتيجيتك وخطتك.



10. اختر منصة تداول موثوقة. هناك العديد من شركات التداول ولكن ليست جميعها موثوقة. شركة FOREX تابعة لشركة StoneX Group Inc، وهي شركة خدمات مالية مدرجة في البورصة (NASDAQ: SNEX) مع أكثر من 100 عام من الخدمة، وتغطي عملياتها أكثر من 185 دولة، بحجم تداول سنوي يبلغ 4.4 تريليونات دولار.



11. قيّم أداءك بنفسك. قم بتقييم أدائك في التداول باستمرار. خذ وقتك في النظر إلى نتائج تداولاتك، والخطوات التي ستتخذها لتحديد وتغيير أي عادات سيئة قد تعلمتها. وقد قامت FOREX بأتمتة هذه العملية بواسطة ميزة تحليل الأداء، التي تقدم لك الإرشادات في رحلتك التداولية. تسمح لك هذه الميزة بالتعمق في أسلوبك التداولي، وتساعدك على وضع خطتك التداولية، كما أنها تقيّم مدى انضباتك، وسلوكك السابق، وأنماط التداول الخاصة بك، وإدارتك للعواطف والأحكام المسبقة.



ا لخوف والطمع



12. لا تدع الخوف والطمع يتملكانك. يتبع المتداولون الناجحون استراتيجيات تداول مثبتة ويتعمقون بأساليبهم وأسواقهم المالية باستمرار. وهم لا يسمحون للعواطف السلبية كالطمع والخوف بأن تقودهم. يشعل الطمع الرغبة في كسب أرباح مفرطة قد تؤثر على قدرة المتداول على اتخاذ القرارات الصائبة، مما يعرّضهم لكمٍ أكبر من المجازفات والمخاطر، أو للركود في الأسواق ذاتها. الخوف، في المقابل، يتسبب بالقلق الزائد بشأن مخاطر عملية التداول. وقد يتسبب في تجنبك أو تعلقك بأسواق ومواقف معينة خشيةً من الخسائر.

تذكّر دائماً أن تتداول باعتدال عندما تواجه مجازفات أو مخاطر وأن تتحكم بعواطفك بالاستناد إلى ثلاث ركائز في عملياتك التداولية: التعلّم المستمر، والتمرين العملي، والعقلانية في التخطيط قبل اتخاذ أي إجراء.