مقتل وإصابة 15 شخصاً في حريق بمصنع للطلاء في الهند

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون في حريق اندلع مساء أمس الخميس في مصنع للطلاء في العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقلت قناة NDTV عن تصريح رئيس خدمة إطفاء المدينة أتول غارغ قوله: "انتقلت النيران إلى مبنى مجاور ومركز لعلاج الإدمان على المخدرات. وقع انفجار وانهار المبنى، مما أسفر عن مصرع 11 عاملا. واحترقت الجثث بالكامل، مما يجعل من الصعب التعرف عليها".

وأضاف غارغ أن سبب الحريق ليس معروفا حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

وترى مصادر أخرى أن سبب الانفجار قد يعود إلى مواد كيميائية مخزنة في مكان الحادث.

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