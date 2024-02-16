وفاة حسن بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهمت في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية

رحل رجل الأعمال الإماراتي

حسن محمد بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهم خلالها في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية.

بصمة

وللفقيد الراحل بصمات خالدة على قطاع الصناعة والتجارة في دبي من خلال عمله كرئيس سابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي

في الفترة بين 1997 و2000، فقد كان رحمه الله متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال ومن أوائل الصناعيين في الإمارة.





مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات

HBAS



أسس الراحل مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات - HBAS" عام 1959 وتعمل في مجالات صناعة الورق، والمستهلكات الصحية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والعقارات والتجارة العامة.

ويتبع لها مصانع حسن بن الشيخ للصناعات الغذائية"، و"مصنع حسن بن الشيخ لصناعات الورق والمستهلكات الصحية والبلاستيك" وشركة حسن بن الشيخ للتجارة العامة"، و"شركة حسن بن الشيخ العقارية"، و"المطبعة العصرية ومكتبتها"، و"شركة مودرن فود".

غرف

دبي تعزي

ونعت الراحل مؤسسات وشخصيات إماراتية بارزة ، فقد نعته غرف دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس قائلة: نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون.





مزاملة

كما نعاه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستذكراً مزاملته للفقيد في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: "نسأل الله أن يتغمد الرجل الفاضل حسن بن الشيخ بواسع رحمته، زاملته في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعملت معه حين تولى رئاسة المجلس وأسرني بكرمه وشهامته ونبل أخلاقه. خالص التعازي إلى أسرة الفقيد راجين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

مناقب

وأشاد رجل الأعمال خلف الحبتور بمناقبه ونبله وكرمه وبالابتسامة التي لاتفارق وجهه : «وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم، ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة حسن بن الشيخ. هذا الرجل الخلوق الذي لم تكن الابتسامة تفارق وجهه، لا يذكره أحد ممن عايشه أو عرفه إلا ويشهد له عن نبله وكرمه وشهامته. ساهم في نهضة #دبي وإزدهارها. أتقدم بأحر التعازي لأبنائه د. أحمد حسن بن الشيخ، وناصر حسن بن الشيخ، وكل أفراد عائلته الكريمة سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".

رثاء

وبكلمات رثاء مملوءة بالشجن والحزن على الفقيد نعاه ابنه الدكتور أحمد بن حسن: كم هو مؤلم أن تكون بجانب أغلى من تحب في هذا الكون، ثم يُقال لك توقف قلبه فلا تعود تسمع منه شيئًا.

والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقه لمحزونون

اليوم ودع دنيانا هذه والدنا حسن محمد بن الشيخ احد رجالات وبناة دبي .. أسأل الله أن يرحمة رحمة من عنده يرفعه به إلى الفردوس الأعلى.





السند



كما نعاه ابنه ناصر بقوله: انتقل إلى رحمة العظيم ذو العرش المكين أعظم رجل عرفته في حياتي.. سيدي ومعلمي ومؤدبي وسندي وتاج رأسي الذي طالما طمحت أن أكون ولو جزء يسير من الرجل الذي كان.

رحم الله والدي حسن بن الشيخ رحمة تملأ السموات و الأرض وغفر له وأسكنه عليين في صحبة النبيين والصديقين .

الجنازة والعزاء



ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة في جامع الشهداء بمقبرة القصيص، وتقبل التعازي لمدة 3 أيام بدءاً من عصر يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً ومن الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً.

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