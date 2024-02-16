وفاة حسن بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهمت في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية

(MENAFN
- Al-Bayan)
رحل رجل الأعمال الإماراتي
حسن محمد بن الشيخ بعد رحلة عطاء حافلة ساهم خلالها في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية.
بصمة
وللفقيد الراحل بصمات خالدة على قطاع الصناعة والتجارة في دبي من خلال عمله كرئيس سابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي
في الفترة بين 1997 و2000، فقد كان رحمه الله متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال ومن أوائل الصناعيين في الإمارة.
مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات
HBAS
أسس الراحل مجموعة حسن بن الشيخ للصناعات - HBAS" عام 1959 وتعمل في مجالات صناعة الورق، والمستهلكات الصحية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والعقارات والتجارة العامة.
ويتبع لها مصانع حسن بن الشيخ للصناعات الغذائية"، و"مصنع حسن بن الشيخ لصناعات الورق والمستهلكات الصحية والبلاستيك" وشركة حسن بن الشيخ للتجارة العامة"، و"شركة حسن بن الشيخ العقارية"، و"المطبعة العصرية ومكتبتها"، و"شركة مودرن فود".
غرف
دبي تعزي
ونعت الراحل مؤسسات وشخصيات إماراتية بارزة ، فقد نعته غرف دبي عبر حسابها الرسمي على منصة إكس قائلة: نتقدم بخالص التعازي والمواساة في وفاة المغفور له بإذن الله حسن بن الشيخ، الرئيس السابق لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي الذي خلّد بصمته بين التجار على مدار 17 عاماً من خلال منصبه، ودعم رجال الأعمال والشركات الوطنية وساهم في تعزيز مسيرة دبي الاقتصادية. إنا لله وإنا إليه راجعون.
مزاملة
كما نعاه معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، مستذكراً مزاملته للفقيد في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي: "نسأل الله أن يتغمد الرجل الفاضل حسن بن الشيخ بواسع رحمته، زاملته في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعملت معه حين تولى رئاسة المجلس وأسرني بكرمه وشهامته ونبل أخلاقه. خالص التعازي إلى أسرة الفقيد راجين المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".
مناقب
وأشاد رجل الأعمال خلف الحبتور بمناقبه ونبله وكرمه وبالابتسامة التي لاتفارق وجهه : «وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا للّه وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم، ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة حسن بن الشيخ. هذا الرجل الخلوق الذي لم تكن الابتسامة تفارق وجهه، لا يذكره أحد ممن عايشه أو عرفه إلا ويشهد له عن نبله وكرمه وشهامته. ساهم في نهضة #دبي وإزدهارها. أتقدم بأحر التعازي لأبنائه د. أحمد حسن بن الشيخ، وناصر حسن بن الشيخ، وكل أفراد عائلته الكريمة سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يُلهمهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون".
رثاء
وبكلمات رثاء مملوءة بالشجن والحزن على الفقيد نعاه ابنه الدكتور أحمد بن حسن: كم هو مؤلم أن تكون بجانب أغلى من تحب في هذا الكون، ثم يُقال لك توقف قلبه فلا تعود تسمع منه شيئًا.
والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا على فراقه لمحزونون
اليوم ودع دنيانا هذه والدنا حسن محمد بن الشيخ احد رجالات وبناة دبي .. أسأل الله أن يرحمة رحمة من عنده يرفعه به إلى الفردوس الأعلى.
السند
كما نعاه ابنه ناصر بقوله: انتقل إلى رحمة العظيم ذو العرش المكين أعظم رجل عرفته في حياتي.. سيدي ومعلمي ومؤدبي وسندي وتاج رأسي الذي طالما طمحت أن أكون ولو جزء يسير من الرجل الذي كان.
رحم الله والدي حسن بن الشيخ رحمة تملأ السموات و الأرض وغفر له وأسكنه عليين في صحبة النبيين والصديقين .
الجنازة والعزاء
ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة مباشرة في جامع الشهداء بمقبرة القصيص، وتقبل التعازي لمدة 3 أيام بدءاً من عصر يوم الجمعة إلى مساء يوم الأحد من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً ومن الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 9:00 مساءً.
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