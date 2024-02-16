أخبار ريال مدريد.. «الميرنغي» يتفوق على عمالقة أوروبا وطلب مفاجئ من أنشيلوتي

تتوالى الأحداث واحدة تلو الأخرى، داخل جدران ريال مدريد، النادي الأكثر شعبية في العالم على المستوى الجماهيري، بحسب الإحصائيات الصادرة عن عدة جهات رسمية.

ويستعرض «البيان»، أحدث الأخبار الخاصة بنادي ريال مدريد، التي رصدتها في الصحف العالمية خلال الساعات الماضية.

ريال مدريد في الصدارة

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تقريرًا ماليًا، شهد تصدر الميرنغي لقائمة الأندية الأكثر تحقيقًا للإيرادات عام 2023، حيث سجل إيرادات بقيمة 841 مليون يورو (901 مليون دولار) متفوقًا على مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، الذي بلغت إيراداته 836 مليون يورو.

وحل برشلونة في المركز الثالث بتسجيله إيرادات بقيمة 815 مليون يورو، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الرابع بتسجيله 804 ملايين يورو، وأوضح "يويفا" أن إيرادات بايرن ميونخ صاحب المركز السادس بالقائمة، ارتفعت بمقدار 90 مليون يورو لتبلغ 744 مليون يورو.

وحلت أندية الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام، وليفربول، وتشيلسي، وأرسنال، ونيوكاسل يونايتد، ووست هام يونايتد، وبرايتون في قائمة أول 20 ناديًا على مستوى أوروبا من حيث الإيرادات المحققة، وظهرت قوة الدوري الإنجليزي من خلال الإيرادات الإجمالية التي بلغت قيمتها 6 مليارات و500 مليون يورو في 2022.

وحل الدوري الإسباني في المركز الثاني بتسجيله إيرادات بقيمة 3 مليارات و300 مليون يورو، يليه الدوري الألماني الذي سجل ثلاثة مليارات و200 مليون يورو.

ريال مدريد يحصن لونين



اتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا يخص حارس المرمى الأوكراني أندري لونين، بعد تألقه مؤخرًا، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للميرنغي، عقب إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي، حيث يناقش النادي فكرة توقيع عقد جديد مع لونين، في ظل انتهاء تعاقده مع الريال بحلول صيف العام المقبل 2025، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد ترغب في الاعتماد على لونين الموسم المقبل كمنافس قوي لكورتوا، وإذا كان يريد الرحيل فإن العقد الجديد سيساعد النادي على رفع السعر المطلوب لبيعه، مشيرة إلى أن ريال مدريد سيبحث عن خيار منخفض التكلفة ليكون بديلاً لكورتوا الموسم المقبل، حال رحل لونين، أو سيقوم بتصعيد حارس فريق الشباب فران جونزاليس صاحب الـ 18 عامًا، بعدما تم إلغاء فكرة التعاقد مع كيبا بشكل نهائي.

خطة ريال مدريد لوداع مودريتش

وضع مسؤولو ريال مدريد خطة وداع النجم الكرواتي لوكا مودريتش نجم الميرنغي، الذي بات أيامه معدودة داخل صفوف الريال، إذ إن كل المؤشرات تؤكد أن الموسم الجاري هو الأخير للوكا مع الملكي الذي قضى 12 عامًا بين جدرانه.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جلوس مودريتش على مقاعد البدلاء أمام لايبزيغ، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، مشيرة إلى أن إدارة ريال مدريد، تسعى لوضع خطة وداع عاطفية لأسطورته مودريتش، ومن ضمنها الإعلان عن رحيله قبل نهاية الموسم الحالي ليحتفل به المشجعون في مختلف الملاعب كل أسبوع.

وكان مودريتش أساسيًا خلال الموسم الماضي، لكن هذا الموسم بات ملازمًا لمقاعد البدلاء، وبدأ النجم الكرواتي أساسيًا في 15 مباراة فقط هذا الموسم، من أصل 36.

طلب أنشيلوتي

تقدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بطلب مفاجئ إلى إدارة النادي، يتمثل في تجديد عقد اللاعب الفرنسي فيرلاند ميندي، بحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، في ظل انتهاء تعاقده مع الميرنغي بنهاية الموسم المقبل 2025.

وحاول ريال مدريد الصيف الماضي بيع ميندي، في ظل كثرة إصاباته وابتعاده عن مستواه، لكن الأمر لم ينجح الأمر، إلا أن الموسم الجاري اختلف، ونجح اللاعب في استعادة مستواه، ووصفه المدرب الإيطالي بأنه أفضل ظهير أيسر دفاعي في العالم.

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