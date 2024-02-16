عليك أن تجعله سعيدًا فقط.. مورينيو يكيل المديح لكريستيانو رونالدو

انهال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما السابق، بالمديح على مواطنه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

وسبق للثنائي، العمل معا في ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، إذ يعد مورينيو، المدرب الأكثر تأثيرا في مسيرة رونالدو على صعيد الأرقام التهديفية.

وخلال مقابلة مع ريو فرديناند أسطورة مانشستر يونايتد، بموقع يوتيوب، قال مورينيو "عندما كنا نواجه فريقا مثل ليفانتي وتتقدم بخماسية، تفكر في إراحة بعض النجوم".

وأكمل "لكن رونالدو كان يرفض تماما استبداله، ويقول (لا، يمكنني تسجيل هدف آخر)، وعندما تملك رجالا مثله، لا يسعك سوى ترك القارب يسير وحده في الماء، واستمتع فقط بالقتال حتى النهاية".

وبسؤاله عن شعوره بتدريب لاعب مثل رونالدو، أجاب "أظن أنك لست بحاجة لتدريبه أو تعليمه أشياء كثيرة، عليك أن تجعله سعيدا فقط بخلق بيئة مناسبة له من الناحية الخططية، لمساعدته على إظهار أفضل ما لديه".

وأكد مورينيو أن ريال مدريد كان نقطة تحول في مسيرة رونالدو من ناحية أسلوب اللعب.

ونوه "لقد تحول هناك من جناح أيسر أو أيمن، يقوم بالمراوغات ومهاجمة المدافعين، إلى هداف حقيقي، وهو ما أصبح عليه لاحقا في بقية مسيرته".

وأشار مورينيو إلى بدء هذا التحول من مباراة الريال ضد برشلونة في نهائي كأس الملك 2011، حيث فاز الملكي بهدف سجله الدون برأسية رائعة.

واستطرد "ربما كانت المرة الأولى التي يشعر فيها الناس، بأن ثمة وحش قادم ليصبح هدافا، وليس فقط مجرد جناح".



كما أقر مورينيو بمساعدته للهداف التاريخي لكرة القدم، على توفير جهده للهجوم، عبر إسناده بأحد لاعبي الوسط، إما تشابي ألونسو أو سامي خضيرة، للقيام بالعمل الدفاعي بدلا منه.

واختتم "كريستيانو لديه الحافز دائما، ولست بحاجة لمنحه له، فهو يمتلك الطموحات اللازمة والقدرات الفنية.. عليك فقط أن تقدم له بعض التعليمات الخططية، واتركه بعدها ليكون سعيدا".

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