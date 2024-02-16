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البرسا يقع في الفخ.. إصابة خفية لصفقة برشلونة الجديدة

2/16/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فجر تقرير صحفي، مفاجأة من العيار الثقيل، حول إحدى الصفقات التي أبرمتها إدارة برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أعلنت إذاعة RAC1، أن أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة الوافد الجديد أوريول روميو، إصابته الخفية.

وأضافت "تم اكتشاف مشكلة في ركبة روميو، أثناء الفحص الطبي، لكن البارسا اختار التوقيع معه، لأنه كان في حاجة ماسة إلى لاعب وسط دفاعي لتعويض رحيل بوسكيتس".

وتفاقمت إصابة روميو في الفترة الأخيرة، حيث قرر اتباع رحلة علاج بدلا من اللجوء إلى الجراحة، حيث يريد مساعدة برشلونة حتى نهاية الموسم.

وخلال المباريات الماضية، لعب روميو لمدة 65 دقيقة فقط، واتخذ الفريق الكتالوني، قرارا بتقليل العبء على روميو في التدريبات، حتى يكون لائقا قدر الإمكان للمشاركة.

وقرر تشافي مدرب برشلونة، في المباريات الأخيرة، الاعتماد على المدافع أندرياس كريستنسن، في مركز محور الارتكاز لتعويض غياب روميو.

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