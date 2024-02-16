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«وأنت عارف».. رسالة مبطنة من تركي آل الشيخ إلى مدحت شلبي

2/16/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إمام عاشور نجم وسط الأهلي المصري، بعد تعليق أثار جدلا من معلق المباريات مدحت شلبي.

وأثار مدحت شلبي، الجدل أثناء تعليقه على مباراة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024، بعدما أبدى انبهاره باحتفال سالم الدوسري نجم الهلال، بهدفه في مرمى النصر بطريقة أكروباتية.

وقال شلبي "إمام عاشور قام بضربة مزدوجة خلفية في مران منتخب مصر، ثم سقط أرضا وتم نقله إلى المستشفى".

وبعث آل الشيخ، برسالة مبطنة إلى مدحت شلبي الذي يعمل حاليًا بالقنوات الرياضية السعودية،
عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل فيس بوك، حيث كتب:
"إمام عاشور لاعب كبير يا كابتن مدحت شلبي، مع خالص محبتي ليك وأنت عارف".

وتعرض إمام عاشور للإصابة بارتجاج في المخ، خلال مران منتخب مصر قبل لقاء الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية، وغاب بسببها عن المباراة.

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