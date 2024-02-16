«الهوية والجنسية» تطبق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً لطلبات الإقامة

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن بدء تطبيق مشروع رفع وثائق التأمين الصحي إلكترونياً للمتعاملين الراغبين في تقديم طلبات تجديد الإقامة أو إصدار إقامة جديدة اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024.

وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، إن المشروع الجديد يأتي في سياق خطة الهيئة لتصفير البيروقراطية في تقديم الخدمات التي تقدمها الهيئة استجابة لتوجيهات القيادة الحكيمة واستيفاءً لمتطلبات برنامج الإمارات للخدمات الحكومية المتميزة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى توفير حياة كريمة ورفع مستوى الرفاهية الصحية لجميع المقيمين في الدولة والحفاظ على حقوقهم الصحية.

وأضاف سعادته أن المشروع يتضمن توفير وثائق التأمين الصحي التي تصدرها شركات التأمين الصحي المعتمدة في الدولة بشكل إلكتروني مباشر من خلال الربط الإلكتروني مع تلك الشركات، دون الحاجة إلى قيام المتعامل المقيم بتحميل وثيقة التأمين عند تقديم طلب تجديد الإقامة له ولأفراد أسرته.

وأوضح سعادة مدير عام الهيئة أن المشروع الجديد سيسهم في اختصار زمن تقديم الخدمة نتيجة إلغاء إجراء رفع وثيقة التأمين كمتطلب أساسي يتم العمل به حالياً لقبول طلب الحصول على الخدمة، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم حماية حقوق الإنسان وضمان حصول المقيم على الحقوق الصحية التي كفلها القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة حياة المجتمع وتوفير الحياة الكريمة للمقيمين وأسرهم.

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