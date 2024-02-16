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محمد بن راشد: تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ كان من أوائل الصناعيين في دبي

2/16/2024 5:18:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازيه لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تعازينا لأسرة حسن بن الشيخ في وفاته .. كان رحمه الله متابعاً لشؤون التجار ورجال الأعمال من خلال ترؤسه لغرفة تجارة وصناعة دبي ومن أوائل الصناعيين في الإمارة
.. نسأل الله لأهله السلوان .. وله الفردوس الأعلى من الجنان".

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