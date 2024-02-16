حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان بلغت 252 شهيدا

MENAFN - Palestine News Network ) لبنان/PNN- كشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 شهيدا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وحسب المعلومات وصل عدد الشهداء المدنيين إلى 33 والصحفيين 3، أما عدد شهداء "حزب الله" فوصل إلى 204، أما "حركة أمل" فقد نعت 11 عنصرا، بالإضافة إلى عنصر في الجيش اللبناني ليبلغ إجمالي عدد الشهداء في لبنان منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي إلى 252.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نعت "حركة أمل" ثلاثة من منتسبيها استشهدوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم فجرا في أحد المنازل جنوب لبنان، كما نعى "حزب الله" اثنين من عناصره اسشهدا بقصف إسرائيلي.

ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى اسشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.