حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان بلغت 252 شهيدا

(MENAFN
- Palestine News Network )
لبنان/PNN- كشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 شهيدا، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".
وحسب المعلومات وصل عدد الشهداء المدنيين إلى 33 والصحفيين 3، أما عدد شهداء "حزب الله" فوصل إلى 204، أما "حركة أمل" فقد نعت 11 عنصرا، بالإضافة إلى عنصر في الجيش اللبناني ليبلغ إجمالي عدد الشهداء في لبنان منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي إلى 252.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نعت "حركة أمل" ثلاثة من منتسبيها استشهدوا بضربة إسرائيلية استهدفتهم فجرا في أحد المنازل جنوب لبنان، كما نعى "حزب الله" اثنين من عناصره اسشهدا بقصف إسرائيلي.
ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.
وقد أدى القصف الإسرائيلي على مبنى في مدينة النبطية إلى اسشهاد 8 أشخاص بينهم طفلان، وأصيب عدد آخر.
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