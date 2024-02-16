نيويورك تايمز: صور فضائية تكشف عن جدار غامض تقيمه مصر على الحدود مع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN- ذكرت صحيفة“نيويورك تايمز” في تقرير لها أن بناء غامضا يتخذ شكلا غريبا داخل الحدود المصرية مع غزة. وقالت إن جدارا يبنى ويرتفع على الجانب المصري حسب صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الصحيفة وتظهر مساحة واسعة من الأرض جرفت ويتم بناء الجدار كمنطقة عازلة بين مصر ورفح، في جنوب غزة والتي تحتشد بأكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق شمال ووسط قطاع غزة.

وتكشف الصور بوضوح عن منطقة معلمة في جنوب معبر رفح، وبدأ العمل فيها منذ 5 شباط/فبراير. إلا أن السلطات المصرية التي عبرت عن قلقها من دفع إسرائيل النازحين في القطاع إلى داخل أراضيها، رفضت مناقشة المنطقة العازلة والبناء الجديد.

وقال متحدث باسم الحكومة المصرية إن الحكومة تحيل إلى البيانات التي صدرت في الفترة الأخيرة وتتحدث عن تعزيز الحدود بين مصر وغزة. وليس من الواضح إن كانت الحكومة المصرية تبني الجدار لمنع الغزيين من عبور الحدود، وإن كان قد الغرض استخدامه بهذه الطريقة، فسيكون تغيرا في الموقف المصري.

وبحسب مهندس ومقاول تحدثت إليهما الصحيفة وقدما صورا عن المشروع الجديد، قالا إن الجيش المصري كلفهما ببناء جدار إسمنتي بارتفاع خمسة أمتار وذلك لإغلاق مساحة طولها خمسة أمتار مربعة في الموقع. وأضافا أن العمل بدأ في الخامس من شباط/فبراير. وطلب المقاول والمهندس عدم الكشف عن هويتهما وبخاصة أن السلطات المصرية تقيد نشر المعلومات عن وضع الحدود مع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر وعندما هاجمت حماس إسرائيل والرد الإسرائيلي الانتقامي على غزة، كررت مصر رفضها للمقترحات التي طلبت منها السماح للغزيين الفرار إلى أراضيها لفترة مؤقتة. ويخشى المسؤولون المصريون من تدفق مئات آلاف الغزيين إلى أراضيها بشكل يهدد الأمن القومي.

ويرفض الفلسطينيون المقترحات خوفا من عدم سماح إسرائيل لهم بالعودة مرة أخرى عندما تنتهي الحرب. وتدفق الغزيون في الأسابيع الماضية على مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر، حيث يواجهون نقصا في المواد الأساسية والمساكن المناسبة والخدمات الطبية. وقدر المسؤول في رفح، أحمد الصوفي أن أكثر من 100,000 لاجئ يعيشون في مخيم قرب الحدود.

وأغلقت مصر مثل إسرائيل حدودها مع غزة، وقامت خلال الأشهر الماضية بتعزيز حدودها وحشد القوات العسكرية فيها. وبعد يوم من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر عقد محافظ شمال سيناء لقاء مع المسؤولين الكبار في المحافظة“لدراسة قدرات المدارس والمساكن والأراضي الفارغة والتي يمكن استخدامها كملجأ عند الضرورة”.

إلا أن نائب المحافظ الجنرال هشام الخولي قال يوم الخميس إنه لا يعرف عن البناء الجديد. ولم يرد المحافظ الجنرال محمد شوشة على المكالمات الهاتفية للتعليق. وقال أحمد عزت، مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري والذي ينسق عمليات الإغاثة في غزة إنه لم يسمع بالبناء.

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