نيويورك تايمز: صور فضائية تكشف عن جدار غامض تقيمه مصر على الحدود مع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN- ذكرت صحيفة“نيويورك تايمز” في تقرير لها أن بناء غامضا يتخذ شكلا غريبا داخل الحدود المصرية مع غزة. وقالت إن جدارا يبنى ويرتفع على الجانب المصري حسب صور الأقمار الاصطناعية التي حللتها الصحيفة وتظهر مساحة واسعة من الأرض جرفت ويتم بناء الجدار كمنطقة عازلة بين مصر ورفح، في جنوب غزة والتي تحتشد بأكثر من مليون شخص نزحوا من مناطق شمال ووسط قطاع غزة.
وتكشف الصور بوضوح عن منطقة معلمة في جنوب معبر رفح، وبدأ العمل فيها منذ 5 شباط/فبراير. إلا أن السلطات المصرية التي عبرت عن قلقها من دفع إسرائيل النازحين في القطاع إلى داخل أراضيها، رفضت مناقشة المنطقة العازلة والبناء الجديد.
وقال متحدث باسم الحكومة المصرية إن الحكومة تحيل إلى البيانات التي صدرت في الفترة الأخيرة وتتحدث عن تعزيز الحدود بين مصر وغزة. وليس من الواضح إن كانت الحكومة المصرية تبني الجدار لمنع الغزيين من عبور الحدود، وإن كان قد الغرض استخدامه بهذه الطريقة، فسيكون تغيرا في الموقف المصري.
وبحسب مهندس ومقاول تحدثت إليهما الصحيفة وقدما صورا عن المشروع الجديد، قالا إن الجيش المصري كلفهما ببناء جدار إسمنتي بارتفاع خمسة أمتار وذلك لإغلاق مساحة طولها خمسة أمتار مربعة في الموقع. وأضافا أن العمل بدأ في الخامس من شباط/فبراير. وطلب المقاول والمهندس عدم الكشف عن هويتهما وبخاصة أن السلطات المصرية تقيد نشر المعلومات عن وضع الحدود مع غزة. ومنذ تشرين الأول/أكتوبر وعندما هاجمت حماس إسرائيل والرد الإسرائيلي الانتقامي على غزة، كررت مصر رفضها للمقترحات التي طلبت منها السماح للغزيين الفرار إلى أراضيها لفترة مؤقتة. ويخشى المسؤولون المصريون من تدفق مئات آلاف الغزيين إلى أراضيها بشكل يهدد الأمن القومي.
ويرفض الفلسطينيون المقترحات خوفا من عدم سماح إسرائيل لهم بالعودة مرة أخرى عندما تنتهي الحرب. وتدفق الغزيون في الأسابيع الماضية على مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر، حيث يواجهون نقصا في المواد الأساسية والمساكن المناسبة والخدمات الطبية. وقدر المسؤول في رفح، أحمد الصوفي أن أكثر من 100,000 لاجئ يعيشون في مخيم قرب الحدود.
وأغلقت مصر مثل إسرائيل حدودها مع غزة، وقامت خلال الأشهر الماضية بتعزيز حدودها وحشد القوات العسكرية فيها. وبعد يوم من هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر عقد محافظ شمال سيناء لقاء مع المسؤولين الكبار في المحافظة“لدراسة قدرات المدارس والمساكن والأراضي الفارغة والتي يمكن استخدامها كملجأ عند الضرورة”.
إلا أن نائب المحافظ الجنرال هشام الخولي قال يوم الخميس إنه لا يعرف عن البناء الجديد. ولم يرد المحافظ الجنرال محمد شوشة على المكالمات الهاتفية للتعليق. وقال أحمد عزت، مدير العمليات في الهلال الأحمر المصري والذي ينسق عمليات الإغاثة في غزة إنه لم يسمع بالبناء.
MENAFN16022024000205011050ID1107860711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.