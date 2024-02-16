الدولار يرتفع وسط تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية

(MENAFN
- Palestine News Network )
سنغافورة/PNN- ارتفع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.
وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.
(رويترز)
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