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الدولار يرتفع وسط تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية

2/16/2024 5:09:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سنغافورة/PNN- ارتفع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرة الخامسة على التوالي إذ يقيم المتعاملون أحدث البيانات الاقتصادية ووسط توقعات قوية بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو حزيران، في حين استقر الين حول المستوى المهم معنويا عند 150 ينا للدولار.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.

(رويترز)


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