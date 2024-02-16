نتنياهو يحاول افتعال أزمة بحكومته في ظل تقدم محادثات تبادل الأسرى

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- شارك طاقم المفاوضات الإسرائيلي، بداية الأسبوع الحالي، في محادثات القاهرة حول صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لكن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منع الطاقم من العودة إلى المحادثات مرة أخرى، أمس الخميس.

وأفاد المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة، بأن نتنياهو "قلّص التفويض" الممنوح لطاقم المفاوضات، المؤلف من رئيسي الشاباك والموساد وضابط مسؤول عن إعادة الرهائن. وأبلغ نتنياهو أعضاء الطاقم أنه "مسموح لهم الاستماع إلى المقترحات التي تُقدم، لكن يحظر عليهم الرد عليها".

وأضاف برنياع أن نتنياهو لم يبلغ رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، بتقليص التفويض، وقال له لاحقا أن عدم تبليغه نجم عن "خلل". كذلك لم يبلغه نتنياهو بأنه منع توجه الطاقم إلى المحادثات، أمس، ما يعني أنه يفتعل أزمة مقابل غانتس.

يشار إلى أن غانتس قرر الانضمام إلى حكومة نتنياهو في بداية الحرب بهدف التأثير على قراراتها. وحسب برنياع، فإن المقربين من غانتس وزميله في الكتلة وعضو كابينيت الحرب، غادي آيزنكوت، يفسرون "خلفية إهانات" نتنياهو لهما بأنها "على خلفية نفسية وسياسية داخلية".

وأضاف المقربون أنه عندما انضم غانتس وآيزنكوت إلى الحكومة، بعد هجوم 7 أكتوبر، "التقيا برئيس حكومة مصدوم وضعيف وهلع"، لكنه الآن وبعد 130 يوما، "أصبح نتنياهو يمتطي الحصان مرة أخرى. ودعوته إلى الانتصار الساحق، وهي جوفاء، يتم استيعابها برضى في فئات معينة في الجمهور".

وتابع برنياع أنه "نتنياهو لم يعد بحاجة إلى رئيسي أركان الجيش السابقين (غانتس وآيزنكوت)، وبإمكانهما البقاء في الحكومة أو الانسحاب. كما أنه ليس بحاجة لغالانت (وزير الأمن). ونتنياهو يعلن أنه هو، وليس غالانت، يوجه الجيش".

في هذه الأثناء، رفض نتنياهو خطة أميركية – عربية لمستقبل الشرق الأوسط بعد الحرب على غزة وتشمل إقامة دولة فلسطينية. ورأى برنياع أن نتنياهو سيسعى إلى الاستفادة من هذه الخطة واستعادة قاعدته الانتخابية، بعد أن تراجعت شعبيته بشكل كبير جدا على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء وإخفاق 7 أكتوبر.

وفي سياق محادثات تبادل الأسرى، نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن دبلوماسيين أجانب في إسرائيل مطلعين على المحادثات، قولهم إن إسرائيل وحماس تعملان من أجل استكمال بلورة صفقة تبادل أسرى في الشهر المقبل، وأن "التوقيت المثالي" لتنفيذ الصفقة هو خلال شهر رمضان.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل أيضا تفضل "استنفاد العملية العسكرية في خانيونس وربما في رفح أيضا في الأسابيع القريبة، قبل أن تدخل إلى حيز التنفيذ هدنة طويلة لتنفيذ الصفقة".

إلا أن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا أن التوصل إلى تفاهمات بشأن صفقة لا يزال بعيدا، وذلك بادعاء أن مطالب حماس المتعلقة بمدة الهدنة وعدد الأسرى الذين تطالب بتحريرهم مبالغ فيها.

رغم ذلك، قال الدبلوماسيون الأجانب إن "إسرائيل وحماس تظهران التزاما في المحادثات السرية حول حل الخلافات المتبقية. وليس أي تصريح علني من جانب إسرائيل أو حماس يعكس ما يدور في المداولات في الغرف المغلقة، وبالإمكان الاعتقاد أنه في الأسابيع القريبة سيكون هناك عدد غير قليل من الخدع الإعلامية من كلا الجانبين، بهدف تهيئة الرأي العام أو الحلبة السياسية لهذه الخطوة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تقدير ما إذا كانت الصفقة ستخرج إلى حيز التنفيذ، خاصة إذا لم تتعهد إسرائيل بوقف الحرب والامتناع عن اغتيال قادة حماس في المستقبل. كما أن استمرار الحرب، في الفترة المقبلة، سيؤثر على مصير الصفقة واستعداد حماس للموافقة عليها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المجتمع الدولي يواجهون صعوبة في توقع أداء نتنياهو، عندما تصل المحادثات حول الصفقة إلى مرحلة نهائية، وما إذا كان سيفجر الصفقة بسبب اعتبارات أمنية، حزبية أو شخصية.



