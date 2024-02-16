Friday, 16 February 2024 02:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طرح مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة

2/16/2024 5:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة، على الموقع الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.


وأعلنت الوزارة، أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية التشاركية والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المملكة، واستناداً إلى قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 والذي ينيط بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة "إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في المملكة ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".


واشارت الوزارة إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات على المسودة حتى 29 شباط الحالي، عبر البريد الالكتروني:( [email protected] )

MENAFN16022024000208011052ID1107860706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث