طرح مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة

MENAFN - Al Wakeel News)طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مسودة أنظمة وتعليمات قانون حماية البيانات الشخصية للاستشارة العامة، على الموقع الإلكتروني وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.



وأعلنت الوزارة، أن ذلك يأتي إيماناً بأهمية التشاركية والتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المملكة، واستناداً إلى قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2023 والذي ينيط بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهمة "إعداد مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في المملكة ورفعها إلى مجلس حماية البيانات الشخصية ومجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".



واشارت الوزارة إلى أنه يمكن إرسال الملاحظات والتعليقات على المسودة حتى 29 شباط الحالي، عبر البريد الالكتروني:( [email protected] )