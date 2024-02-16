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أطباء بلا حدود: إسرائيل أجبرت طاقمنا الطبي على الفرار من مستشفى ناصر

2/16/2024 5:08:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي التابع لهم على الفرار من مستشفى ناصر، تاركا المرضى وراءه.


ودعت المنظمة القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مجمع ناصر الطبي في خان يونس "فورا".

من جهتها ، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال تجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة.


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