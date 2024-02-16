أطباء بلا حدود: إسرائيل أجبرت طاقمنا الطبي على الفرار من مستشفى ناصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي التابع لهم على الفرار من مستشفى ناصر، تاركا المرضى وراءه.
ودعت المنظمة القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مجمع ناصر الطبي في خان يونس "فورا".
من جهتها ، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن قوات الاحتلال تجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة.
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