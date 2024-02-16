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ارتفاع عدد شهداء غزة الى 28775 منذ 7 اكتوبر

2/16/2024 5:08:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و775 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و552.


وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.


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