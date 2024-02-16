ارتفاع عدد شهداء غزة الى 28775 منذ 7 اكتوبر
التاريخ
2/16/2024 5:08:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة ان عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 28 ألفا و775 شهيدا، بينما بلغ عدد المصابين 68 ألفا و552.
وأضافت أن الاحتلال ارتكب 10 مجازر راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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