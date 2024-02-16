إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا

وقال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" بتصريحات مسبقة ان الأيام الأخيرة شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وأضاف أن اليونيفيل رصدت استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، مناشدا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية.

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