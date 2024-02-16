إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا

إطلاق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا
التاريخ
2/16/2024 5:08:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اطلق صاروخين باتجاه موقع إسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان.
وقال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" بتصريحات مسبقة ان الأيام الأخيرة شهدت تحولا مثيرا للقلق في تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل
وأضاف أن اليونيفيل رصدت استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق، مناشدا جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية.
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