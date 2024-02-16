تربية الأغوار الجنوبية تفتتح المبنى المستأجر لمدرسة فيفا الأساسية المختلطة

MENAFN - Al Wakeel News)افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية أمس الخميس، المبنى المستأجر لمدرسة فيفا الأساسية المختلطة، بحضور مدير الشؤون التعليمية والفنية أسامة المرادات، وعدد من التربويين وحشد كبير من الأهالي ووجهاء العشائر في اللواء.



وثمن متصرف اللواء وائل الشرفا خلال رعايته حفل الافتتاح، الجهود الكبيرة لجميع العاملين في مديرية التربية والمدارس التابعة لسعيهم المتواصل في تقديم الخدمة التربوية والتعليمية للطلبة وتذليل الصعوبات والتحديات أمامهم وصولا إلى أعلى معايير الجودة التعليمية.



وقال مدير التربية عوده الضرابعة، إن استئجار المبنى يأتي ضمن خطة المديرية بما يتعلق بالأبنية المدرسية وأعمال الصيانة، مشيرا إلى التواصل الدائم بمشاركة مجلس التطوير التربوي مع الجهات الخاصة والعامة الداعمة للعملية التربوية والتعليمية لتوفير ما يلزم من الاحتياجات التربوية والتعليمية للمدارس.



بدوره، أشار النائب عوده النوايشة إلى أنه سيتم التواصل مع المعنيين وأصحاب القرار بتقديم كل الدعم والمطالبة في إنشاء أبنية مدرسية بما يناسب تضاريس المنطقة في الأغوار الجنوبية.



وأكد رئيس مجلس التطوير التربوي الدكتور محمد الهويمل على دور مجلس التطوير التربوي فهو حلقة تواصل بين المديرية والمدارس وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، والعمل معا بروح الفريق الواحد وذلك لمناقشة القضايا التربوية ومواجهة التحديات من أجل التحسين والتطوير في العملية التربوية والتعليمية.



وعن المجتمع المحلي أعربت سناء البوات عن شكرها لكل من ساهم في افتتاح المبنى الذي وفر بيئة تربوية وتعليمية آمنة ومحفزة للطلبة والذي سينعكس إيجابيا على تحصيلهم العلمي.