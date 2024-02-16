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صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلى يحول قسم الولادة فى مجمع ناصر لثكنة عسكرية

2/16/2024 4:27:26 AM
(MENAFN- Youm7) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تجبر النساء والاطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي.

ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعبنا، واستمرار نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.

واستُشهد، فجر اليوم الجمعة، عدد من المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد 11 مواطنا وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على منزلين لعائلتي جودة وزعرب وسط وشمال المدينة.








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