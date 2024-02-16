10 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة ترفع عدد الشهداء لـ28775 والمصابين لـ68552

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 10 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيد و157 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأكدت الوزارة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، ️ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28775 شهيد و68552 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.





وقد أجبرت قوات الاحتلال الاسرائيلي النساء والاطفال على الانتقال من مبنى ناصر القديم دون أمتعة إلى مبنى الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية.





وبينت الوزارة، أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مبنى إدارة مجمع ناصر الطبي.





ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ133، مع تواصل المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق شعب فلسطين، واستمرار نزوح المواطنين من مكان لآخر داخل القطاع المحاصر، في محاولة للنجاة من القصف الصاروخي وقذائف المدفعية ورصاص القناصة.







