حزب الله يتوعد إسرائيل بعد مقتل مدنيين بينهم أطفال فى عمق الجنوب اللبنانى

MENAFN - Youm7) توعد "حزب الله" اللبنانى على لسان نائبه البرلماني حسن فضل الله، إسرائيل، "بدفع الثمن"، بعدما أسفرت غارات على جنوب لبنانأمس عن مقتل 10 مدنيين نصفهم من الأطفال.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز"، قال فضل الله ردا على سؤال بشأن

رد فعل

الحزب على مقتل أكبر عدد من المدنيين في يوم واحد في لبنان منذ اندلاع الأعمال العدائية على حدود البلاد الجنوبية قائلا: "العدو سيدفع ثمن هذه الجرائم ضد المدنيين اللبنانيين وخصوصا الأطفال".

وتابع فضل الله:

"مثل هذه الجرائم لن تمكن جيش الاحتلال من جلب الأمن لمستوطنيه في الشمال أو الضغط على لبنان للقبول بشروطه، والخيار الوحيد المتاح أمامه وقف المذبحة في غزة".

وأردف فضل الله: "المقاومة ستواصل ممارسة حقها المشروع في الدفاع عن شعبها ولن تتوانى في القيام بما يلزم لحمايته".

هذا وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس

إنه "قضى على قائد كبير في قوة "الرضوان" التابعة لحزب الله ونائبه"

وعنصر آخر في الأراضي اللبنانية.

هذا ونعى "حزب الله" اللبناني، 3 من عناصره قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، بينهم

علي محمد الدبس، دون أن يعطيه صفة "قائد"،

ليرتفع عدد قتلاه خلال الـ24 ساعة الأخيرة إلى 6.

من جهته،

أكد

"حزب الله" اللبناني اليوم الخميس،

استهدافه لثكنة عسكرية ومواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان،

مؤكدا إصابتها بشكل مباشر.

كما أعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية أنها طلبت من وزير الخارجية عبد الله بو حبيب،

تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

ويوم أمس الأربعاء،

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت

عملية رد

واسعة على لبنان، بعد أن

أطلق في وقت سابق اليوم

وابل من 10 صواريخ

على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما

أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

وقد أدى القصف الإسرائيلي

على مبنى في مدينة النبطية إلى

مقتل

عدد من

الأشخاص بينهم

أطفال، فيما أصيب عدد آخر.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس "حزب الله" فقط، بل الدولة اللبنانية التي تسمح بإطلاق النار من أراضيها، متوعدا بأن "الرد سيأتي قريبا وبقوة".