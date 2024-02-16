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الخارجية السودانية تنفى قيام الحكومة بعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية لبعض المناطق

2/16/2024 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) نفت وزارة الخارجية السودانية صحة المزاعم التى نقلتها بعض الوسائط الإعلامية من أن الحكومة السودانية تمنع إيصال المساعدة الإنسانية إلى بعض المناطق فى السودان.

وجددت الوزارة، في بيان لها، التزام حكومة السودان بإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو 2023، وما أعقبه من التزامات حول الشأن الإنساني، مؤكدة أن ذلك يمثل الإطار القانوني الملزم لمعالجة كل الجوانب الإنسانية بما فيها توصيل المساعدات لجميع أنحاء البلاد.

وأكدت الوزارة أن سياسة الدولة السودانية في هذا الخصوص هي تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق وجميع المواطنين دون أي عوائق وبلا استثناء.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية: وفي هذا السياق فقد بادرت الحكومة منذ الأسابيع الأولى للأزمة بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للمساعدات الإنسانية للسودان، حيث انعقد المؤتمر في جنيف في يونيو 2023 بمشاركة دولية واسعة، كما بادرت بالإعداد للاجتماع الدولي رفيع المستوى في نيويورك أكتوبر 2023، لمتابعة تنفيذ موقف التعهدات التي خرج بها مؤتمر المساعدات الإنسانية في جنيف يونيو 2023.

وتابعت الوزارة السودانية: بالمقابل فإن قوات الدعم السريع المتمردة لم تكتف فقط بالتنصل من التزاماتها عبر منبر جدة بشأن المسائل الإنسانية، بل استغلت الهدن الإنسانية التي تم التوصل إليها لاحتلال المزيد من المرافق الإنسانية والخدمية الضرورية مثل المستشفيات ومستودعات الغذاء ومحطات المياه والكهرباء، والمزارع ومصانع الأغذية وتحويلها إلى ثكنات عسكرية؛ هذا فضلا عن مهاجمة قوافل المساعدات الإنسانية، ونهب مستودعات برنامج الغذاء العالمي بالجزيرة في ديسمبر 2023، حيث استولت على أغذية تكفي حوالي مليون ونصف من الذين يحتاجون للمساعدات لمدة شهر حسب تقديرات البرنامج.

كما ظلت تعيق وصول المساعدات إلى العديد من المناطق و المحتاجين في البلاد، إلى جانب تعطيل حصاد وزراعة المحاصيل الغذائية في ولاية الجزيرة، إحدى أكبر مناطق الإنتاج الزراعي بالسودان بعد عدوانها علي الولاية وترويعها للمدنيين، خاصة المزارعين، ونهبها للآليات الزراعية ووسائل النقل.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن تعطيل المليشيا لشبكات الاتصال في البلاد قد أعاق العمليات الإنسانية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إلزام قوات الدعم السريع إلى تنفيذ ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة وإخلاء كل المرافق الإنسانية والخدمية والمدنية ومنازل المواطنين وأن ترفع يدها عن العمليات الإنسانية.








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