استشهاد مرضى بمجمع ناصر الطبى بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرئيلى للمستشفى

(MENAFN
- Youm7) استشهد ثلاثة مرضى، صباح اليوم الجمعة، في مجمع ناصر الطب في خان يونس جنوب قطاع غزة، التى تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر طبية في المجمع، باستشهاد ثلاثة مرضى في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.
كما أعلنت المصادر أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".
وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.
وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.
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