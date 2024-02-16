استشهاد مرضى بمجمع ناصر الطبى بسبب حصار قوات الاحتلال الإسرئيلى للمستشفى

MENAFN - Youm7) استشهد ثلاثة مرضى، صباح اليوم الجمعة، في مجمع ناصر الطب في خان يونس جنوب قطاع غزة، التى تحاصره قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت مصادر طبية في المجمع، باستشهاد ثلاثة مرضى في غرفة العناية المركّزة نتيجة توقف الأوكسجين جراء انقطاع الكهرباء.





كما أعلنت المصادر أن سيدتين وضعتا مولديهما "في ظروف قاهرة وغير إنسانية بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا تدفئة في مجمع ناصر الطبي".





وقالت المصادر إن قرب نفاد الوقود والحصار الإسرائيلي يهددان حياة المرضى والأطفال الخدّج في المجمع، محملة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية، ومناشدةً المؤسسات الأممية كافة بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم الطبية في المجمع.





وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت إدارة مجمع ناصر الطبي على وضع 95 كادرا صحيا و11 من عائلاتهم و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم، في ظروف قاسية ومخيفة بلا طعام وبلا حليب أطفال ونقص حاد في المياه.



