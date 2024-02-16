Friday, 16 February 2024 02:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينتى بيت لحم والخليل

2/16/2024 4:27:23 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،
أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، ونصبت حاجزا عسكريا فى وسط المدينة ومنعت المواطنين من المرور

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.







MENAFN16022024000132011024ID1107860577

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث