قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينتى بيت لحم والخليل

MENAFN - Youm7) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،

أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، ونصبت حاجزا عسكريا فى وسط المدينة ومنعت المواطنين من المرور

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.