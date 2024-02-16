خبيرة أممية: منعى من دخول إسرائيل لن يصرف الانتباه عن جرائمها المرتكبة بغزة

MENAFN - Youm7) قالت خبيرة مستقلة عينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بمنعها من دخول البلاد ليس جديدا ويجب ألا يصرف الانتباه عن الفظائع التى ترتكب فى قطاع غزة.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أنه بصفتها المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تتمتع فرانشيسكا ألبانيز بتفويض من المجلس يشمل التحقيق في الانتهاكات، والقيام بزيارات أو بعثات منتظمة، وتقديم تقارير عن النتائج.

وأعلن وزيرا الداخلية والخارجية في إسرائيل هذا الأسبوع أنهما منعاها من دخول البلاد في أعقاب التعليقات الأخيرة التي نشرت على الإنترنت حول هجمات الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر والتي أشعلت الحرب في غزة.

وأضافت ألبانيز، في بيان، أنه "منذ قيام إسرائيل باعتقال وترحيل المقرر الخاص للأمم المتحدة آنذاك ريتشارد فولك في عام 2008، منعت دولة إسرائيل دخول جميع المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعنيين بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967"، لافتة إلى أن إعلان إسرائيل الأخير عن -الحظر الرسمي- من دخول هو رمزي ومضلل.

وأكدت ضرورة ألا يكون إعلان إسرائيل بمثابة صرف الانتباه عن الوضع في غزة، قبل أن تسرد بعض الخسائر المدمرة للصراع الحالي، بما في ذلك مقتل أكثر من 28 ألفا و500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وتابعت الخبيرة أن "إسرائيل تدعي أن الحظر يأتي في أعقاب تعليقاتي بشأن السياق الذي وقعت فيه هجمات حماس في 7 أكتوبر"، قائلة: إن تعليقاتي كانت مدفوعة بوصف الرئيس الفرنسي للهجمات بأنها أكبر مذبحة معادية للسامية في قرننا.

وأصرت ألبانيز على أن السياق مهم، واستشهدت بكلام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي صرح بأنه "من المهم أيضا الاعتراف بأن هجمات حماس لم تحدث من فراغ .. لقد تعرض الشعب الفلسطيني لـ 56 عاما من الاحتلال الخانق".

وشددت الخبيرة الحقوقية على أنه في الأساس لا توجد جريمة تبرر جريمة أخرى، قائلة "لا يوجد أي مبرر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر. ومع ذلك، فإن 56 عاما من الاحتلال الخانق" التي أشار إليها الأمين العام هي نفس السياق الذي يغذي الكراهية والعنف الذي يعرض الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر على حد سواء.

وأشارت إلى أنها سعت إلى إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منذ الأيام الأولى من ولايتها، مضيفة "للأسف، ردت إسرائيل بالعداء والافتراء الذي غالبا ما يتم تضخيمه من قبل المنظمات ووسائل الإعلام المتحالفة سياسيا".

وذكرت الخبير الحقوقية أن إسرائيل، باعتبارها دولة عضوا في الأمم المتحدة، ملزمة باحترام القانون الدولي ودعم قيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت ألبانيز إنه "على الرغم من المسعى الطويل والصعب، فإن احترام القانون الدولي وإنهاء نظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والأمن الإنساني والاستقرار الإقليمي - لأنه لا يمكن لأحد أن يكون آمنا حتى يصبح الجميع آمنا".









