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الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 75 ألف خدمة تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام

2/16/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اجتماعًا، لمتابعة موقف ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية "بورسعيد،
الأقصر،
الإسماعيلية،
جنوب سيناء،
أسوان،
السويس"، بحضور عدد من قيادات الهيئة ومدراء الإدارات المركزية والعامة ومسئولي ملف الأورام، وبمشاركة مدراء أفرع الهيئة في المحافظات عبر تقنية الزووم، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واستعرض الاجتماع، موقف تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية لمرضى الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة هيئة الرعاية "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، بالإضافة إلى الإمكانات المتاحة والمعايير الدولية والتكلفة ومعدلات التردد لعلاج مرضى الأورام على مدار السنوات الماضية مقارنة بالمتوقع في السنوات القادمة، وتحليل بيانات علاج مرضى الأورام وأنواعها على مستوى الشرق الأوسط ومصر وداخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة في المحافظات المذكورة.



وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تقديم أكثر من 75 ألف خدمة تشخيصية وعلاجية لمرضى الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق المنظومة حتى الآن، ولافتًا إلى تقديم خدمات الرعاية الصحية لمرضى الأورام من خلال 7 مستشفيات تابعة للهيئة حتى الآن، مجمع الشفاء الطبي ومستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة في الإسماعيلية، ومجمع الأقصر الطبي الدولي ومستشفى إيزيس التخصصي ومستشفى الكرنك الدولي في الأقصر.



ووجه الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، بوضع خارطة طريق لاستمرار النهوض بخدمات علاج مرضى الأورام في المحافظات التي تم بها تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مؤكدًا على أهمية تفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة ملف الأورام، واستكمال تسجيل بيانات مرضى الأورام في الملفات الصحية داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية، ومشيرًا إلى تسجيل أكثر من 80% من مرضى الأورام في الملفات الصحية الإلكترونية حتى الآن.



وأكد الدكتور السبكي، على أهمية حصر القوى البشرية من الكوادر الصحية لمعالجة مرضى الأورام داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى وضع خطة من البرامج التدريبية للأطباء داخل وخارج مصر تماشيًا مع استراتيجية الهيئة في الاهتمام بالتدريب والتعليم الطبي المستمر لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، كما شدد على أهمية بحث الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الدولية لإنشاء مراكز التميز لعلاج مرضى الأورام، وشدد أيضًا على أهمية بحث فرص الاستثمار مع القطاع الخاص تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بمشاركة جميع القطاعات في عمليات البناء والتنمية.



وتابع السبكي: أنه سعى في الهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق التميز في خدمات علاج الأورام وتحسين تجربة المرضى من خلال تنظيم وتنسيق الخدمات الصحية، وتطوير برامج الرعاية الصحية وفقًا لأحدث الاستراتيجيات العالمية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الصحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمرضى الأورام، تحقيقًا لرؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.


















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