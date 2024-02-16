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التنمية المحلية: تدريب 100 موظف بـ27 محافظة على إدارة المخلفات ومعايير السلامة

2/16/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) كلف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة بالتنسيق مع مسئولي مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص لتدريب العاملين بإدارات المخلفات الصلبة بالمحافظات على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية الارتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع كفاءة ومستوي النظافة في المحافظات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام، إضافة إلى التوسع في التعاقد مع القطاع الخاص والاستثمارى في تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية .

وأكد اللواء هشام آمنة أن البرنامج يهدف إلى تزويد العاملين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين إدارة المخلفات الصلبة وضمان إلتزامهم بأعلى معايير الأداء والسلامة البيئية ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة لإعداد وتنفيذ خطة لتدريب العاملين بالهيئة بمقر مركز التنمية المحلية بسقارة على إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن البرنامج التدريبي سيبدأ تنفيذه من الأحد المقبل وحتى 29 فبراير 2024، وسينقسم إلى دورتين تدريبتين ويستفيد منهما 100 متدرب ، وستتم كل دورة على مدار5 أيام، على أن يتم البدء بالعاملين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي مصمم حول إجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروع جمع ونقل ومعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة وسيركز على عدة موضوعات محورية أبرزها أساسيات إدارة المخلفات البلدية الصلبة وإجراءات الجمع ، وإجراءات الرصد والمتابعة ، وإدارة عمليات الجمع والتخلص، وتقييم الأداء والجودة ، والتوعية والتثقيف البيئي ، وإنشاء قواعد البيانات ، وأنشطة تطبيقية وعملية حيث سيتم تنظيم ورش عمل تفاعلية ومحاكاة للمواقف الواقعية وزيارات ميدانية لمرافق المعالجة والتخلص لتعزيز الفهم العملي .

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية البرنامج التدريبي في رفع وعى العاملين بتقنيات الرصد والمتابعة الفعالة لعمليات جمع ونقل المخلفات والتي تعتبر جزءاً أساسياً من إدارة المخلفات الحديثة ، مشيراً الى أن هذه التقنيات ستساعد في تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وضمان الالتزام بالمعايير البيئية وتشمل هذه التقنيات أنظمة تحديد المواقع العالميةGPS
في مركبات جمع المخلفات لتتبع مواقعها في الوقت الفعلى مما يساعد في تحسين تخطيط الطرق وتقليل الوقت والوقود المستهلك ، وتوظيف أنظمة إدارة المعلومات الجغرافية GIS لتحليل البيانات المكانية وتخطيط مسارات الجمع بكفاءة ، واستخدام البرمجيات المتخصصة لإدارة عمليات جمع المخلفات وتتبع الشكاوى وتحليل البيانات ، واستخدام الحاويات الذكية مزودة بأجهزة استشعار لقياس مستوى الامتلاء ، وتوظيف تقنية التعريف بترددات الراديو RFID لتتبع حاويات المخلفات مما يساعد في مراقبة حركتها وضمان جمعها في الوقت المناسب .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى ان التقنيات التي سيتم تزويد المتدربين بمعرفتها بالبرنامج التدريبي ستتضمن أهمية استخدام كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار على مركبات الجمع لضمان الالتزام بالمسارات المحددة والكشف عن أي مخالفات ، وكيفية تحليل البيانات وإعداد التقارير من عمليات الجمع والنقل وتحليلها للحصول على رؤى تساعد في تحسين الخدمة وتقليل التكاليف ، فضلاً عن ضرورة توفير قنوات تواصل للجمهور للإبلاغ عن مشكلات المخلفات وتتبع الشكاوى والاستجابة لها .

وقال اللواء هشام آمنة إن هذه الدورات تسهم فى سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع المحافظات، وإزالة أى معوقات تواجه عمليات تنفيذ المنظومة وتحسينها باستمرار حتى يشعر المواطن بتحسن مستمر فى الخدمات التى تمس حياته اليومية، خاصة مع جهود الدولة لوقف التدهور البيئى وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.







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