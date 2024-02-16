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الصحة تستقبل وفد الجمعية التركية لزراعة الأعضاء لبحث التعاون وتبادل الخبرات

2/16/2024 4:27:19 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت وزارة الصحة والسكان، وفدا من الجمعية التركية لزراعة الأعضاء، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة رحبت بأعضاء الجمعية التركية التي تضم نخبة من المتخصصين في مجالات الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأمراض الكلى والكبد، وجراحي زراعة الأعضاء، مشيدا بوجود جمعية تركية غير هادفة للربح تضم هذه الكوكبة من الخبراء.



وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تطرق إلى خبرات الدولة المصرية في مجال زراعة الأعضاء، ولاسيما زراعة الكلى والكبد، حيث حققت مصر نجاحات ملموسة في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات
بين الجانبين المصري والتركي، خاصة وأن تركيا تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، على مستوى أوروبا.



ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش مع أعضاء الجمعية التركية سبل تبادل الخبرات بين المتخصصين في كافة التخصصات الطبية، ولاسيما الرعاية الحرجة والعاجلة والتمريض، وأن يتم التشارك في الأبحاث العلمية وتدريب الأطباء وبناء قدراتهم، ووضع استراتيجيات موحدة وأطر منظمة مع وضع خطط زمنية لبدء العمل الفعلي، مضيفا إن الوزير اقترح أن يتم تأسيس جمعية مصرية متخصصة في زراعة الأعضاء على غرار نموذج الجمعية التركية بما يعود بالنفع على صحة المواطن وينقذ العديد من الأرواح.
















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