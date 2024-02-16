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نقيب العاملين بالبنوك تبحث مع وزير العمل البحرينى توسيع التعاون بين اتحادات العمال

2/16/2024 4:27:18 AM
(MENAFN- Youm7) التقى وفداً من النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتجارة والتأمينات والأعمال المالية برئاسة الدكتورة سلاف درويش، جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل فى دولة البحرين، بحضور عدد من أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين.




وخلال اللقاء، استعرض وزير العمل تجربة العمل النقابي في مملكة البحرين، ودوره في تعزيز المكتسبات العمالية، ودعم مبادىء الحوار الاجتماعي والتفاوض بين أطراف الإنتاج الثلاثة، مشيراً إلى ما تزخر به مملكة البحرين من تشريعات عمالية متطورة، وقانون خاص للنقابات العمالية، مما أثرى تجربة المملكة النقابية. ونوه الوزير إلى أهمية توسيع أوجه التعاون بين الاتحادات العمالية في البلدين الشقيقين بما يعزز من العلاقات العمالية بين أطراف الإنتاج.



من جانبها، أشادت النائبة الدكتورة سولاف درويش بتجربة مملكة البحرين العمالية، مؤكدة أن الإنجازات التي حققتها وخصوصاً على المستوى الدولي رسخ مكانتها الدولية في ظل محافظتها على حقوق جميع العمال، منوهة بحصول المملكة على مراكز دولية متقدمة في عدد من المجالات وأبرزها مكافحة الإتجار بالأشخاص، والذي يعكس ما تتمتع به من قوانين وتشريعات متقدمة متوافقة مع معايير العمل الدولية.


















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