بايدن يستقبل نظيره البولندى مارس المقبل لتأكيد دعمهما الثابت لأوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره البولندى أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد تاسك فى اجتماع مشترك فى البيت الأبيض 12 مارس المقبل لتأكيد دعمهما الثابت للدفاع عن أوكرانيا فى مواجهة روسيا.
وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن هذا الاجتماع يتزامن أيضًا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي، "لتأكيد الالتزام الصارم المشترك بين الولايات المتحدة وبولندا تجاه حلف الناتو، مما يجعلهم جميعًا أكثر أمانًا".
وبحسب البيان، سيعمل بايدن ودودا وتاسك على التنسيق قبل قمة الناتو المقبلة في واشنطن العاصمة.
وسيناقش الجانبان أيضًا الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال أمن الطاقة وعلاقتهما الاقتصادية القوية والتزام الولايات المتحدة وبولندا المشترك بالقيم الديمقراطية.
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