بايدن يستقبل نظيره البولندى مارس المقبل لتأكيد دعمهما الثابت لأوكرانيا

MENAFN - Youm7) يستقبل الرئيس الأمريكى جو بايدن نظيره البولندى أندريه دودا ورئيس الوزراء دونالد تاسك فى اجتماع مشترك فى البيت الأبيض 12 مارس المقبل لتأكيد دعمهما الثابت للدفاع عن أوكرانيا فى مواجهة روسيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة أن هذا الاجتماع يتزامن أيضًا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي، "لتأكيد الالتزام الصارم المشترك بين الولايات المتحدة وبولندا تجاه حلف الناتو، مما يجعلهم جميعًا أكثر أمانًا".



وبحسب البيان، سيعمل بايدن ودودا وتاسك على التنسيق قبل قمة الناتو المقبلة في واشنطن العاصمة.



وسيناقش الجانبان أيضًا الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وبولندا في مجال أمن الطاقة وعلاقتهما الاقتصادية القوية والتزام الولايات المتحدة وبولندا المشترك بالقيم الديمقراطية.



