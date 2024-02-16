رئيس فنزويلا يصف نظيره الأرجنتينى بالجنون ويتهمه بسرقة طائرة من بلاده

MENAFN - Youm7) وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، نظيره الأرجنتيني خافيير مايلي بأنه "مجنون وسارق"، واتهمه بسرقة طائرة الشحن التابعة للبلاد المحتجزة في بوينس آيرس منذ يونيو 2022 ، وتم نقلها إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

وقال مادورو خلال لقاء على التليفزيون المحلى إن الطائر التابعة لشركة كونفياسا الحكومية ، تم سرقتها من قبل مايل بطل اليمين والألقاب"، مضيفا " هذا هو البطل الآن ، مايلى ، مايلى المجنون ، يتصرف بجنون وسرق طائرة من فنزويلا".

وكان القضاء الأرجنتينى قد أمر بمصادرة الطائرة بداية العام الجاري استجابة لطلب تقدمت به في أكتوبر 2022 محكمة مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة، والذي طلب من السلطات الأرجنتينية مصادرة الطائرة، وهي موضوع التحقيق لصلاته المحتملة بالإرهاب الدولى.

وحذرت حكومة فنزويلا، من أنها سترد "بقوة" على ارتكاب "عملية سطو وقحة"، بعد "التواطؤ" بين واشنطن وبوينس آيرس، الذي "انتهك بشكل مخادع جميع الأعراف التي تنظم القانون المدني".

وكان صعود مايلي إلى السلطة يعني حدوث شرخ أيديولوجي في العلاقات بين كراكاس وبوينس آيرس، التي شهدت توترات خلال رئاسة موريسيو ماكرى (2015-2019)، وتقلصت خلال ولاية ألبرتو فرنانديز، الذى انتهت فترة رئاسته في ديسمبر.

في عدة مناسبات، أدان مادورو رغبة مايلي فى تحويل الأرجنتين إلى "مستعمرة لرأس المال الأجنبي" و"إخضاع الشعب لحزم الليبرالية الجديدة".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة طائرة "بوينج 747" من شركة Emtrasur الفنزويلية، وتزعم الوزارة أن الشركة الفنزويلية اشترت هذه الطائرة مع انتهاك للعقوبات الأمريكية، مضيفة أنه في الفترة من فبراير إلى مايو 2022 قامت الطائرة برحلات جوية بين كراكاس وموسكو وطهران.















