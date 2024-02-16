رئيس فنزويلا يصف نظيره الأرجنتينى بالجنون ويتهمه بسرقة طائرة من بلاده

(MENAFN
- Youm7) وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ، نظيره الأرجنتيني خافيير مايلي بأنه "مجنون وسارق"، واتهمه بسرقة طائرة الشحن التابعة للبلاد المحتجزة في بوينس آيرس منذ يونيو 2022 ، وتم نقلها إلى الولايات المتحدة، حسبما قالت صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وقال مادورو خلال لقاء على التليفزيون المحلى إن الطائر التابعة لشركة كونفياسا الحكومية ، تم سرقتها من قبل مايل بطل اليمين والألقاب"، مضيفا " هذا هو البطل الآن ، مايلى ، مايلى المجنون ، يتصرف بجنون وسرق طائرة من فنزويلا".
وكان القضاء الأرجنتينى قد أمر بمصادرة الطائرة بداية العام الجاري استجابة لطلب تقدمت به في أكتوبر 2022 محكمة مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة، والذي طلب من السلطات الأرجنتينية مصادرة الطائرة، وهي موضوع التحقيق لصلاته المحتملة بالإرهاب الدولى.
وحذرت حكومة فنزويلا، من أنها سترد "بقوة" على ارتكاب "عملية سطو وقحة"، بعد "التواطؤ" بين واشنطن وبوينس آيرس، الذي "انتهك بشكل مخادع جميع الأعراف التي تنظم القانون المدني".
وكان صعود مايلي إلى السلطة يعني حدوث شرخ أيديولوجي في العلاقات بين كراكاس وبوينس آيرس، التي شهدت توترات خلال رئاسة موريسيو ماكرى (2015-2019)، وتقلصت خلال ولاية ألبرتو فرنانديز، الذى انتهت فترة رئاسته في ديسمبر.
في عدة مناسبات، أدان مادورو رغبة مايلي فى تحويل الأرجنتين إلى "مستعمرة لرأس المال الأجنبي" و"إخضاع الشعب لحزم الليبرالية الجديدة".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرة طائرة "بوينج 747" من شركة Emtrasur الفنزويلية، وتزعم الوزارة أن الشركة الفنزويلية اشترت هذه الطائرة مع انتهاك للعقوبات الأمريكية، مضيفة أنه في الفترة من فبراير إلى مايو 2022 قامت الطائرة برحلات جوية بين كراكاس وموسكو وطهران.
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