الشرطة الأمريكية: إطلاق نار كانساس سيتى ليس له صلة بالإرهاب أو التطرف

MENAFN - Youm7) أعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاق النار، الذى وقع خلال الاحتفال بفوز بطل نهائى دورى كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" فى "كانساس سيتى" بولاية ميزورى ليس له صلة بالإرهاب أو التطرف.

وأوضحت شرطة "كانساس سيتي" - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أن إطلاق النار، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي؛ نجم عن نزاع بين عدة أشخاص في المنطقة وليس هجوما إرهابيا على الاحتفال.

واعتقلت الشرطة الأمريكية 3 أشخاص بينهم قاصران، فيما أخلت الشرطة سبيل المعتقل الثالث بعدما ثبت أنه ليس له صلة بإطلاق النار، وقامت بمصادرة العديد من الأسلحة النارية.

وقُتل شخص وأصيب أكثر من 20 آخرين - نصفهم من الأطفال - في إطلاق نار خلال تجمع حاشد الأربعاء الماضي للاحتفال بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفز" بلقب دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول".



