الشرطة الأمريكية: إطلاق نار كانساس سيتى ليس له صلة بالإرهاب أو التطرف

(MENAFN
- Youm7) أعلنت الشرطة الأمريكية أن إطلاق النار، الذى وقع خلال الاحتفال بفوز بطل نهائى دورى كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" فى "كانساس سيتى" بولاية ميزورى ليس له صلة بالإرهاب أو التطرف.
وأوضحت شرطة "كانساس سيتي" - حسبما نقلت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أن إطلاق النار، الذي وقع يوم الأربعاء الماضي؛ نجم عن نزاع بين عدة أشخاص في المنطقة وليس هجوما إرهابيا على الاحتفال.
واعتقلت الشرطة الأمريكية 3 أشخاص بينهم قاصران، فيما أخلت الشرطة سبيل المعتقل الثالث بعدما ثبت أنه ليس له صلة بإطلاق النار، وقامت بمصادرة العديد من الأسلحة النارية.
وقُتل شخص وأصيب أكثر من 20 آخرين - نصفهم من الأطفال - في إطلاق نار خلال تجمع حاشد الأربعاء الماضي للاحتفال بفوز فريق "كانساس سيتي تشيفز" بلقب دوري كرة القدم الأمريكية "السوبر بول".
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