غضب بايدن يتزايد بسبب تعنت نتنياهو بشأن دولة فلسطين.. أكسيوس تكشف التفاصيل

MENAFN - Youm7) أجرى الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس اتصالهما الثاني هذا الأسبوع، مع تزايد المخاوف على مستوى العالم بشأن عدم إحراز تقدم كبير في محادثات الرهائن وإمكانية شن عملية برية إسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

تزايد إحباط وغضب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع تزايد المخاوف العالمية بشان التعنت الإسرائيلي في مفاوضات الرهائن وإمكانية شن هجوم بري على مدينة رفح جنوب القطاع التي اصبحت ملاذ اخير لاكثر من مليون فلسطيني تم تهجيرهم قسرا بسبب الغارات الاسرائيلية.

وفقا لموقع اكسيوس، ركزت مكالمة يوم الخميس التي استمرت 40 دقيقة على مفاوضات صفقة الرهائن، ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ، والعملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، وتحديداً تلك المحتملة في رفح.



وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "كرر خلال الاتصال وجهة نظره بأن العملية العسكرية لا ينبغي أن تستمر دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح" وأضاف البيان أن الزعيمين ناقشا أيضا الحاجة الملحة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها

أصبح بايدن محبطًا بشكل متزايد من تصرفات نتنياهو وإسرائيل خلال الحرب ووصف الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها "مبالغ فيها".

على الجانب الاخر أصدر مكتب نتنياهو بيان عقب الاتصال اظهر فيه تحديا للرئيس الأمريكي حيث جاء في البيان ان تل ابيب لن تقبل بأي ضغوط خارجية تمارس على بلاده من أجل قبول "دولة فلسطين" في إشارة واضحة الى بايدن.

وفي تغريدة على موقع اكس كتب نتنياهو: "مواقفنا يمكن تلخيصها في جملتين .. أولاً أن إسرائيل ترفض رفضاً قاطعاً المطالب الدولية بالتوصل إلى تسوية دائمة مع الفلسطينيين .. وثانيا أنه لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة"

كما شدد على أن بلاده ستواصل رفض الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، معتبراً أن مثل هذا الاعتراف في أعقاب 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة كبيرة للإرهاب ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل.







