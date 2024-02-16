ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضى فى جنوب الفلبين إلى 92 شخصا

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضى الذى وقع فى منطقة للتنقيب عن الذهب بمقاطعة "دافاو دى أورو" جنوبى البلاد إلى 92 شخصا.

وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن البحث لا يزال جاريا عن 36 شخصا فُقدوا منذ أكثر من أسبوع عندما ضرب الانهيار الأرضي هذه المنطقة الجبلية في السادس من فبراير الجاري.









