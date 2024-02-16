ارتفاع حصيلة قتلى انهيار أرضى فى جنوب الفلبين إلى 92 شخصا

(MENAFN
- Youm7) أعلنت السلطات الفلبينية ارتفاع حصيلة القتلى جراء الانهيار الأرضى الذى وقع فى منطقة للتنقيب عن الذهب بمقاطعة "دافاو دى أورو" جنوبى البلاد إلى 92 شخصا.
وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن البحث لا يزال جاريا عن 36 شخصا فُقدوا منذ أكثر من أسبوع عندما ضرب الانهيار الأرضي هذه المنطقة الجبلية في السادس من فبراير الجاري.
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