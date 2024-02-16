محاضرة فنية للاعبى الأهلى قبل مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر الليلة

MENAFN - Youm7) يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى محاضرة فنية للاعبين في السادسة والربع مساء اليوم، قبل التحرك إلى استاد 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتشهد المحاضرة التأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

ووصلت بعثة الأهلي للجزائر مساء أمس الأول الأربعاء، وخاض الفريق مراناً وحيداً بالجزائر استعداداً لمواجهة الليلة المرتقبة ، واستعد المارد الأحمر للمباراة من خلال أكثر من مرحلة أبرزها المعسكر الخارجي بالإمارات الذي غاب عنه اللاعبين الدوليين وخاض الأهلي خلاله وديتين أمام الأخدود السعودي وحتا الإماراتي إنتهتا بالخسارة في الأولى (1-2) والتعادل في الثانية (1-1) ، كما خاض الأهلي مباراة ودية أمام سموحة بالقاهرة فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف.وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طوال الفترة الماضية على تجهيز لاعبيه معنوياً وفنياً وذهنياً لمواجهة الليلة التي ستكون هامة في مشوار الأحمر بدور المجموعات حيث يرغب الفريق في حصد النقاط الثلاثة من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للدور التالي واستكمال مشوار الحفاظ على لقب البطولة القارية.